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Eylül ayının kalan bölümünde Borsa İstanbul’da işlem gören 10 şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacak. Ödemeler 21-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

PETUN (Pınar Et ve Un) yatırımcılarına hisse başına 0,21 TL net temettü ödeyecek.

22 Eylül

MACKO (Maçkolik) hisse başına 1,53 TL, GIPTA (Gıpta Ofis Kırtasiye) ise 0,01 TL net temettü dağıtacak.

Aynı gün TAVHL (TAV Havalimanları) yatırımcılarına hisse başına 1,53 TL net temettü ödeyecek.

23 Eylül

OFSYM (Ofis Yem Sanayi) hisse başına 0,36 TL net temettü dağıtacak.

EYLÜL'ÜN KALAN TEMETTÜ TAKVİMİ

Tarih Hisse Net temettü
21 Eylül PETUN 0,21 TL
22 Eylül MACKO 1,53 TL
22 Eylül GIPTA 0,01 TL
22 Eylül TAVHL 1,53 TL
23 Eylül OFSYM 0,36 TL
25 Eylül MOPAS 0,23 TL
28 Eylül LKMNH 0,20 TL
30 Eylül KIMMR 0,18 TL
30 Eylül DESA 0,07 TL
30 Eylül TUPRS 5,73 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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