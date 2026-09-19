PETUN (Pınar Et ve Un) yatırımcılarına hisse başına 0,21 TL net temettü ödeyecek.

22 Eylül

MACKO (Maçkolik) hisse başına 1,53 TL, GIPTA (Gıpta Ofis Kırtasiye) ise 0,01 TL net temettü dağıtacak.

Aynı gün TAVHL (TAV Havalimanları) yatırımcılarına hisse başına 1,53 TL net temettü ödeyecek.

23 Eylül

OFSYM (Ofis Yem Sanayi) hisse başına 0,36 TL net temettü dağıtacak.

EYLÜL'ÜN KALAN TEMETTÜ TAKVİMİ

Tarih Hisse Net temettü 21 Eylül PETUN 0,21 TL 22 Eylül MACKO 1,53 TL 22 Eylül GIPTA 0,01 TL 22 Eylül TAVHL 1,53 TL 23 Eylül OFSYM 0,36 TL 25 Eylül MOPAS 0,23 TL 28 Eylül LKMNH 0,20 TL 30 Eylül KIMMR 0,18 TL 30 Eylül DESA 0,07 TL 30 Eylül TUPRS 5,73 TL

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