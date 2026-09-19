Eylül ayının kalan bölümünde Borsa İstanbul’da işlem gören 10 şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacak. Ödemeler 21-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
PETUN (Pınar Et ve Un) yatırımcılarına hisse başına 0,21 TL net temettü ödeyecek.
22 Eylül
MACKO (Maçkolik) hisse başına 1,53 TL, GIPTA (Gıpta Ofis Kırtasiye) ise 0,01 TL net temettü dağıtacak.
Aynı gün TAVHL (TAV Havalimanları) yatırımcılarına hisse başına 1,53 TL net temettü ödeyecek.
23 Eylül
OFSYM (Ofis Yem Sanayi) hisse başına 0,36 TL net temettü dağıtacak.
EYLÜL'ÜN KALAN TEMETTÜ TAKVİMİ
|Tarih
|Hisse
|Net temettü
|21 Eylül
|PETUN
|0,21 TL
|22 Eylül
|MACKO
|1,53 TL
|22 Eylül
|GIPTA
|0,01 TL
|22 Eylül
|TAVHL
|1,53 TL
|23 Eylül
|OFSYM
|0,36 TL
|25 Eylül
|MOPAS
|0,23 TL
|28 Eylül
|LKMNH
|0,20 TL
|30 Eylül
|KIMMR
|0,18 TL
|30 Eylül
|DESA
|0,07 TL
|30 Eylül
|TUPRS
|5,73 TL
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