Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VRGYO), şirket yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildiğini ve yeni yönetim kurulu üyelerinin göreve başladığını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ilgili yasal mercilerin kararı doğrultusunda, VRGYO’nun Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında TMSF tarafından kayyımlık yetkileriyle yönetilmesine karar verildiği belirtildi.

VRGYO’DA YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU

Karar kapsamında mevcut yönetim kurulu üyelerinin yetkileri sona ererken, TMSF Fon Kurulu’nun 18 Eylül 2026 tarihli ve 2026-25 sayılı kararıyla yeni yönetim atandı.

Buna göre şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığına Cengiz Kadakaloğlu, yönetim kurulu üyeliklerine ise Alper Gökcen, Mert Naycı, Elmas Başak Alpaslan ve Elif Şeyda Dündar getirildi.

Yeni yönetim kurulunun göreve başladığı belirtilen açıklamada, şirketin ticari faaliyetleri, mevcut gayrimenkul projeleri, taahhütleri ve operasyonel süreçlerinin sürdürüleceği ifade edildi.

VRGYO HİSSELERİNDE SERT KAYIP

VRGYO hisselerinde ise son dönemdeki düşüş dikkat çekti. Hisse haftalık bazda yüzde 15,56, aylık bazda yüzde 13,64 ve yıllık bazda yüzde 56,82 değer kaybetti.

Hisseler TSİ 18.10 itibarıyla yüzde 4,61 düşüşle 1.45 TL'den işlem gördü.

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