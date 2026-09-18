Fed’in faiz artırımına ve yeni sıkılaşma sinyallerine rağmen altın yükselişini sürdürürken, Goldman Sachs’tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Banka, sıkı para politikasının altındaki yükselişin hızını yavaşlatabileceğini ancak ana yönü değiştirmeyeceğini öngörüyor.

GOLDMAN SACHS’TAN 5.400 DOLARLIK ALTIN TAHMİNİ

Goldman Sachs, 2027 sonu için ons altın fiyat tahminini 5.400 dolar seviyesinde korudu. Bankanın 2027 sonu için öngördüğü 5.400 dolar seviyesine ulaşılması halinde, mevcut 4.352 dolarlık ons altın fiyatına göre yaklaşık yüzde 24,1 yükseliş anlamına geliyor.

Başka bir ifadeyle ons altının mevcut seviyeden yaklaşık 1.048 dolar daha yükselmesi gerekiyor.

Ons altındaki bu artışın gram altına aynı oranda yansıması ve dolar/TL kurunun değişmemesi halinde, mevcut 6.828 TL olan gram altın fiyatı yaklaşık 8.472 TL’ye yükselebilir.

Bankaya göre faizlerin yüksek seyretmesi altının yükseliş hızını sınırlayabilecek önemli unsurlardan biri olurken, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın talebi değerli metali desteklemeye devam edebilir.

Fed, çarşamba günü faiz artırırken önümüzdeki dönemde yeni artışların gelebileceğinin de sinyalini verdi. Güncellenen projeksiyonlarda 18 Fed yetkilisinden 16’sı, yıl sonuna kadar en az 25 baz puanlık bir artış daha öngördü.

Faiz getirisi bulunmayan altın, yüksek faiz ortamında baskı altında kalabilse de jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımları fiyatlar açısından destekleyici unsurlar olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Dünya

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