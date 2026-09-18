Altının kilogram fiyatı gün içinde en düşük 6 milyon 750 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 865 bin lira seviyesini gördü. Gün sonunda fiyat, önceki kapanışa göre yüzde 0,02 artış kaydetti.

Standart altının kilogram fiyatı önceki günü 6 milyon 821 bin 700 liradan tamamlamıştı.

ALTINDA 3,8 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 867 milyon 544 bin 529,84 lira olurken, işlem miktarı 565,92 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm kıymetli metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 990 milyon 956 bin 688,01 liraya ulaştı.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın piyasasında günün en fazla işlem gerçekleştiren kurumları NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, QNB Bank, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler oldu.

Kaynak: AA