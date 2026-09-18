Bankacıların öncü verilere dayanan hesaplamalarına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), borsada fon kaynaklı satış baskısının yüzde 5’i aştığı çarşamba günü 5 ila 5,2 milyar dolar arasında döviz sattı.

Reuters'ın haberine göre, dört bankacının bugün açıklanan öncü veriler üzerinden yaptığı hesaplamalar, TCMB'nin çarşamba günkü işlemlerde yaklaşık 5-5,2 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdiğine işaret etti.

Söz konusu satış, piyasalarda baskının arttığı ve Borsa İstanbul’da sert düşüşlerin yaşandığı gün gerçekleşti.

FONLARA YÖNELİK TASFİYE KARARI

Finansal piyasalarda yaşanan likidite sorunlarının ardından yaklaşık 900 milyar lira büyüklüğündeki fonların tasfiyesine yönelik karar alındı. Reuters, söz konusu süreçte yedi portföy yönetim şirketinin işlettiği fonlara ilişkin düzenlemelerin devreye alındığını aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de 18 Eylül'de yaptığı açıklamada, SPK tarafından 7 portföy yönetim şirketinin işlettiği 131 fonun tasfiye sürecine alındığını ve sistemik bir risk bulunmadığını belirtti.

TCMB'nin resmi piyasa verileri sayfasında da Merkez Bankası'nın döviz piyasalarındaki işlemlerine ilişkin veriler yayımlanıyor.

Kaynak: CNBC-e