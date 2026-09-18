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Borsa İstanbul’da BIST 100’de düşüş yüzde 2,15’e ulaştı. Endeks 13.220 puana gerilerken, satış tarafında öne çıkan ilk 10 aracı kurum belli oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde düşüş derinleşti. Yazım sırasında yüzde 2,15 değer kaybeden endeks 13.220 puandan işlem gördü.

Endeksteki sert hareketle birlikte Borsa İstanbul’da net satış yapan aracı kurumlar da öne çıktı. İlk 10 kurum arasında Bank of America’nın gerçekleştirdiği satış miktarı dikkat çekti.

Borsada kayıp yüzde 1'i geçti: İşte düşen ilk 10 hisse Borsada kayıp yüzde 1'i geçti: İşte düşen ilk 10 hisse
Aracı kurum Net satış
Bank of America YB -2.402.394.028
Bulls -1.350.185.006
Deniz -807.683.160
Tacirler -559.977.068
AK -501.754.391
Tera -430.726.354
Garanti -392.329.041
A1 -315.526.615
Marbaş -216.682.936
Vakıf -146.771.261

Borsada kayıp yüzde 2 yi aştı! İşte en çok satış yapan aracı kurumlar, Görsel 1

Satış tarafında Bank of America Yatırım 2 milyar 402 milyon lotluk net satışla ilk sırada yer aldı. BofA’yı 1 milyar 350 milyon lotla Bulls, 807,7 milyon lotla Deniz ve 560 milyon lota yakın net satışla Tacirler takip etti.

BIST 100’deki düşüşün yüzde 2’nin üzerine çıkmasıyla birlikte piyasalarda satış baskısının arttığı görüldü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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