Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde düşüş derinleşti. Yazım sırasında yüzde 2,15 değer kaybeden endeks 13.220 puandan işlem gördü.

Endeksteki sert hareketle birlikte Borsa İstanbul’da net satış yapan aracı kurumlar da öne çıktı. İlk 10 kurum arasında Bank of America’nın gerçekleştirdiği satış miktarı dikkat çekti.

Aracı kurum Net satış Bank of America YB -2.402.394.028 Bulls -1.350.185.006 Deniz -807.683.160 Tacirler -559.977.068 AK -501.754.391 Tera -430.726.354 Garanti -392.329.041 A1 -315.526.615 Marbaş -216.682.936 Vakıf -146.771.261

Satış tarafında Bank of America Yatırım 2 milyar 402 milyon lotluk net satışla ilk sırada yer aldı. BofA’yı 1 milyar 350 milyon lotla Bulls, 807,7 milyon lotla Deniz ve 560 milyon lota yakın net satışla Tacirler takip etti.

BIST 100’deki düşüşün yüzde 2’nin üzerine çıkmasıyla birlikte piyasalarda satış baskısının arttığı görüldü.

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