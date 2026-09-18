Borsa İstanbul’da satış baskısı günün ilk yarısında devam ediyor. En çok düşen hisseler belli oldu.
BIST 100 endeksi TSİ 12.05 itibarıyla yüzde 1,52 düşüşle 13.301 puandan işlem görüyor. Endeksteki kayıpların artmasıyla birlikte günün en çok yükselen ve düşen hisseleri de belli oldu.
YÜZDE 10 DÜŞEN HİSSELER DİKKAT ÇEKTİ
Borsada düşüşlerin başında UFUK, TDGYO, SVGYO, SKYLP, RALYH, MOBTL, MCARD, LYDHO, HEDEF ve EUKYO yer aldı. Söz konusu hisselerin tamamı yüzde 10 değer kaybetti.
|Hisse
|Son fiyat
|Değişim
|UFUK
|1.017,00 TL
|%-10,00
|TDGYO
|14,94 TL
|%-10,00
|SVGYO
|11,34 TL
|%-10,00
|SKYLP
|115,20 TL
|%-10,00
|RALYH
|198,00 TL
|%-10,00
|MOBTL
|10,80 TL
|%-10,00
|MCARD
|111,60 TL
|%-10,00
|LYDHO
|94,05 TL
|%-10,00
|HEDEF
|19,35 TL
|%-10,00
|EUKYO
|12,51 TL
|%-10,00
YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son fiyat
|Değişim
|NETGL
|30,86 TL
|%9,98
|AZTEK
|3,80 TL
|%9,83
|UNLU
|11,55 TL
|%9,58
|GEDIK
|5,40 TL
|%8,22
|EFOR
|19,39 TL
|%6,60
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