BIST 100 endeksi TSİ 12.05 itibarıyla yüzde 1,52 düşüşle 13.301 puandan işlem görüyor. Endeksteki kayıpların artmasıyla birlikte günün en çok yükselen ve düşen hisseleri de belli oldu.

YÜZDE 10 DÜŞEN HİSSELER DİKKAT ÇEKTİ

Borsada düşüşlerin başında UFUK, TDGYO, SVGYO, SKYLP, RALYH, MOBTL, MCARD, LYDHO, HEDEF ve EUKYO yer aldı. Söz konusu hisselerin tamamı yüzde 10 değer kaybetti.

Hisse Son fiyat Değişim UFUK 1.017,00 TL %-10,00 TDGYO 14,94 TL %-10,00 SVGYO 11,34 TL %-10,00 SKYLP 115,20 TL %-10,00 RALYH 198,00 TL %-10,00 MOBTL 10,80 TL %-10,00 MCARD 111,60 TL %-10,00 LYDHO 94,05 TL %-10,00 HEDEF 19,35 TL %-10,00 EUKYO 12,51 TL %-10,00

YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son fiyat Değişim NETGL 30,86 TL %9,98 AZTEK 3,80 TL %9,83 UNLU 11,55 TL %9,58 GEDIK 5,40 TL %8,22 EFOR 19,39 TL %6,60

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