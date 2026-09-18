18 Eylül 2026 Cuma gününün ilk saatleri itibarıyla hem ons tarafında hem de yurt içi serbest piyasada altın fiyatları yatırımcıların odağında yer alıyor.

Ons altındaki yukarı yönlü ivme, dolar/TL kurundaki seyirle birleşerek gram ve ziynet altın türlerinde dikkat çeken seviyelerin görülmesine yol açtı.

Güne hızlı başlayan piyasada ons altın 4.358 dolar bandından işlem görürken, gram altın serbest piyasada 6.826 TL seviyelerine ulaştı.

18 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

18 Eylül 2026 Cuma günü saat 07:00 itibarıyla altın fiyatlarında güncel satış rakamları şöyle:

• Gram Altın: 6.826,09 TL

• Çeyrek Altın: 11.146,00 TL

• Yarım Altın: 22.289,00 TL

• Tam Altın: 44.462,49 TL

• Cumhuriyet Altını: 44.435,00 TL

• Gremse Altın: 111.497,19 TL

• Ons Altın: 4.358,51 dolar

UZMANLAR NE DİYOR?

Piyasa uzmanları, küresel enflasyon verileri ve döviz kurlarındaki seyrin altın fiyatları üzerindeki belirleyici rolünü koruduğunu vurguluyor.

Kısa vadeli alım-satım yapacak yatırımcılar için kâr satışlarına karşı temkinli olunması gerektiği ifade edilirken, orta ve uzun vadede altının güvenli liman vasfını sürdürdüğüne dikkat çekiliyor.

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