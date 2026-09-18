Endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye piyasalarındaki gelişmeleri yakından izlediğini açıkladı. MSCI, Kasım 2026 Endeks İncelemesi’ne kadar yeterli, somut ve güvenilir ilerleme görülmemesi halinde Türkiye ve uygun menkul kıymetlere yönelik bir istişare süreci başlatabileceğini bildirdi.

MSCI tarafından yapılan değerlendirmede, uluslararası kurumsal yatırımcıların özellikle nihai faydalanıcı sahipliğinin ayrıntılı ve zamanında açıklanması, koordineli işlem davranışlarına karşı güçlü gözetim ve yaptırım mekanizmaları ile fiili dolaşım oranı yapısal olarak bozulmuş menkul kıymetlere ilişkin şeffaf ve kurallara dayalı bir çerçeve talep ettiği belirtildi.

KOORDİNELİ İŞLEMLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

MSCI, uluslararası yatırımcıların bazı küçük ölçekli halka açık şirketlerle yakından bağlantılı fonların portföylerindeki varlıkları içeren olası koordineli işlem davranışlarına ilişkin tekrarlanan örneklere dikkat çektiğini aktardı.

Bu işlemlerin, bazı menkul kıymetlerde fiili dolaşım oranlarının yapay şekilde yüksek görünmesine yol açabileceği yönündeki endişeler de MSCI açıklamasında yer aldı.

MSCI ayrıca SPK'nın, fonların elindeki payların fiili dolaşım hesaplamalarından çıkarılmasına yönelik yakın zamanda aldığı kararı not etti. Ancak endeks sağlayıcısı, söz konusu düzenlemelerin piyasada uygulamada nasıl sonuç vereceğinin görülmesi gerektiğini belirtti.

KASIM İNCELEMESİ KRİTİK

MSCI'nin resmi takvimine göre Kasım 2026 Endeks İncelemesi 11 Kasım'da açıklanacak, değişiklikler ise 1 Aralık 2026'da yürürlüğe girecek.

MSCI, Kasım incelemesine kadar Türkiye piyasasında yeterli ilerleme görülmemesi halinde Türkiye ve uygun menkul kıymetler için uygun uygulamaya ilişkin bir istişare süreci başlatabileceğini belirtiyor. Bu aşamada MSCI, Türkiye için herhangi bir sınıflandırma değişikliğinin kesinleştiğini açıklamış değil.