Endeks, hafta içinde 12.817,01 ile 14.355,46 puan arasında hareket ederken haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 8,18 düşüşle 13.284,42 puandan tamamladı.

BIST 100 hisselerinde de sert ayrışmalar yaşandı. Haftanın en çok kazandıran hissesi yüzde 12,66 yükselen Tekfen Holding olurken, kayıplarda ilk sırayı yüzde 40,86 düşüşle Katılımevim aldı.

EN ÇOK KAZANDIRAN İLK 5 HİSSE

BIST 100'de haftanın en fazla yükselen hissesi Tekfen Holding (TKFEN) oldu. TKFEN hisseleri haftalık bazda yüzde 12,66 değer kazandı.

Tekfen Holding’i yüzde 5,50 yükselişle Enerya Enerji (ENERY) takip etti. Üçüncü sırada ise yüzde 2,26 yükselen Anadolu Sigorta (ANSGR) yer aldı.

Sıra Hisse Haftalık değişim 1 TKFEN %12,66 2 ENERY %5,50 3 ANSGR %2,26 4 TUPRS %0,91 5 TAVHL %0,64

EN ÇOK KAYBETTİREN İLK 5 HİSSE

Kayıplar tarafında ise çok daha sert hareketler görüldü. Haftanın en fazla değer kaybeden BIST 100 hissesi Katılımevim (KTLEV) oldu. KTLEV hisseleri bir haftada yüzde 40,86 geriledi.

İkinci sırada yüzde 40,85 düşüşle Odine Solutions Teknoloji (ODINE) yer aldı. Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) ise yüzde 40,82 değer kaybederek üçüncü sırada bulundu.

Böylece haftanın en fazla kaybettiren ilk üç hissesinde haftalık düşüş yüzde 40'ın üzerine çıktı.

Mia Teknoloji (MIATK) yüzde 32,35, DAP Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) ise yüzde 32,32 geriledi.

Sıra Hisse Haftalık değişim 1 KTLEV %-40,86 2 ODINE %-40,85 3 PASEU %-40,82 4 MIATK %-32,35 5 DAPGM %-32,32

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