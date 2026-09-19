BDDK’nın 18 Eylül 2026 tarihli ve 11572 sayılı Kurul kararıyla, Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesinin faaliyet izni iptal edildi. Karar, BDDK’nın resmi mevzuat kayıtlarında da yer aldı.

KARARIN GEREKÇESİ

Kurul kararında, faaliyet izninin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 71. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında kaldırıldığı belirtildi.

Söz konusu düzenleme, denetimler sonucunda bir bankanın faaliyetlerini sürdürmesinin mevduat ve katılım fonu sahiplerinin hakları ile finansal sistemin güven ve istikrarı açısından tehlike oluşturduğunun tespit edilmesi halinde BDDK’ya faaliyet iznini kaldırma veya bankayı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devretme yetkisi veriyor.

BANK MELLAT ABD YAPTIRIM LİSTESİNDE

Bank Mellat, ABD Hazine Bakanlığı tarafından 2007 yılında İran’ın nükleer faaliyetleriyle bağlantılı kuruluşlara finansal hizmet sağladığı gerekçesiyle yaptırım kapsamına alınmıştı. ABD Hazine Bakanlığı, bankanın İran’ın nükleer programıyla bağlantılı kuruluşlara finansal hizmetler sağladığını ve nükleer program için milyonlarca dolarlık para transferlerini kolaylaştırdığını açıklamıştı.

BDDK’nın son kararı ise doğrudan Bank Mellat’ın Türkiye’deki merkez şubesinin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin.