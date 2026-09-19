Fed’in faiz artışı ve yeni sıkılaşma mesajlarına rağmen gümüş fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Ons gümüş haftayı yüzde 1,63'lük yükselişle 66,16 dolardan, gram gümüş ise yüzde 1,69'luk yükselişle 103,9 TL'den kapattı.

ALTIN-GÜMÜŞ ORANI GERİLEDİ

Gümüşteki yükselişi destekleyen göstergelerden biri de altın/gümüş oranı oldu. Oranın 66 seviyesine doğru gerilemesi, gümüşün altına kıyasla daha hızlı değer kazandığına işaret etti.

RSI göstergesinin orta seviyelerde bulunması da yeni bir katalizör oluşması halinde gümüşte yukarı yönlü hareket alanının devam edebileceğine işaret ediyor.

GÜMÜŞTE ARZ AÇIĞI ALTINCI YILINA GİRİYOR

Gümüş fiyatlarındaki yükselişte arz tarafındaki gelişmeler de öne çıkıyor. Metals Focus ve Silver Institute, 2026 yılında küresel gümüş piyasasında 46,3 milyon ons arz açığı öngörüyor.

Bu tahmin gerçekleşirse küresel gümüş piyasası üst üste altıncı yılını arz açığıyla tamamlamış olacak.

DEV BANKALARIN GÜMÜŞ TAHMİNLERİ

Bankaların gümüş fiyatlarına ilişkin tahminlerinde ise farklı senaryolar dikkat çekiyor:

Citi: Uzun vadede 110 dolar, kısa vadede 75 dolar.

Bank of America: Uzun vadede 75 dolar civarında normalleşme, ani yükseliş senaryosunda 100 doların üzeri.

UBS: Yıl sonu için 70 dolar, Eylül 2027 için 80 dolar.

JPMorgan: Uzun vadeli ortalamada 70 dolar, fiziksel piyasa sıkılığının gevşemesi halinde 63-63,90 dolar.

Commerzbank: Yıl sonu için 67 dolar, uzun vadede 80 dolar.

HSBC: Kısa vadede 75 dolar, uzun vadede 68 dolar.

Böylece bankaların tahminleri kısa ve uzun vadede 63 dolar ile 110 dolar arasında geniş bir fiyat aralığına işaret ediyor.

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