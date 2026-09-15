Gümüş, geçtiğimiz haftayı yüzde 2,6'lık düşüşle tamamladı. Yeni haftanın ikinci işlem gününde de satış baskısı devam ederken, ons gümüş yüzde 0,65 gerileyerek 62,86 dolardan işlem gördü. Gram gümüşün fiyatı ise yüzde 0,56 düşüşle 98,33 TL'ye geriledi.

UBS GÜMÜŞ TAHMİNLERİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Gümüş fiyatlarında yaşanan geri çekilmeye karşın UBS, değerli metal için daha önce açıkladığı fiyat tahminlerini korudu.

Banka, ons gümüşün Aralık 2026'da 70 dolara, Mart ve Haziran 2027'de 75 dolara, Eylül 2027'de ise 80 dolara ulaşmasını bekliyor.

UBS'nin 70 dolarlık yıl sonu hedefi, gümüşün mevcut 62,86 dolarlık seviyesine göre yaklaşık yüzde 8,6'lık yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Bankanın Eylül 2027 için belirlediği 80 dolarlık hedef ise mevcut seviyenin yaklaşık yüzde 24 üzerinde bulunuyor.

GÖZLER FED KARARINDA

Gümüşün kısa vadeli seyri açısından piyasaların odağında ise 15-16 Eylül'de gerçekleştirilecek Fed toplantısı bulunuyor.

UBS, Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımı yapmasını bekliyor. Ancak bankaya göre değerli metaller açısından asıl belirleyici olan faiz kararının kendisinden ziyade, karar sonrasında verilecek mesajlar olacak.

UBS, piyasaların Fed kararını ve Başkan'ın basın toplantısındaki açıklamalarını şahin veya güvercin olarak yorumlamasının gümüş fiyatları üzerinde önemli bir etki yaratabileceğini değerlendiriyor.

Banka, temel senaryosunda dolara geniş çaplı destek sağlayacak kadar şahin bir faiz artışı beklemiyor. Doların belirgin şekilde güçlenmemesinin ise gümüş fiyatlarının yeniden toparlanmasını destekleyebilecek önemli unsurlardan biri olduğu belirtiliyor.

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