BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 8,18 değer kaybederek 13.284 puandan kapandı.

ALTIN VE GÜMÜŞ YÜKSELDİ

Ons altın haftayı yüzde 0,68 yükselişle 4.378,38 dolardan tamamladı. Gram altın ise yüzde 1,14 artışla 6.864 TL seviyesine çıktı.

Gümüşte ise yükseliş daha güçlü oldu. Ons gümüş yüzde 2,75 yükselerek 66,26 dolardan, gram gümüş ise yüzde 3,23 artışla 103,89 TL’den haftayı tamamladı.

Yatırım aracı Haftalık değişim Kapanış BIST 100 %-8,18 13.284 puan Ons altın %0,68 4.378,38 dolar Gram altın %1,14 6.864 TL Ons gümüş %2,75 66,26 dolar Gram gümüş %3,23 103,89 TL Ham petrol %0,25 99,53 dolar Bitcoin %5,20 81.290 dolar Ethereum %4,89 2.649,69 dolar

PETROL VE KRİPTO PARALARDA DA YÜKSELİŞ

Ham petrol haftalık bazda yüzde 0,25 yükselerek 99,53 dolara çıktı.

Kripto para piyasasında da pozitif bir görünüm öne çıktı. Bitcoin yüzde 5,20 yükselişle 81.290 dolardan işlem görürken, Ethereum yüzde 4,89 artışla 2.649,69 dolara ulaştı.

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