İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Daha önce yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon piyasasına yönelik soruşturmaya ilişkin açıklamasında, fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını belirtmişti. Gürlek, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını ve mal varlıklarının kaçırılmasını önlemek amacıyla ilgili hesaplar ile tüm malvarlığı değerleri hakkında tedbir kararı alındığını ifade etmişti.