NOW TV’de yayınlanan “Çağla ile Yeni Bir Gün” programına katılan SGK Uzmanı Ersin Bayav, 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunan ve EYT kapsamına giremeyen yaklaşık 4,5 milyon kişinin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bayav, 9 Eylül 1999 ile 30 Eylül 2008 arasında sigorta girişi yapılan kişilerin mevcut sistem nedeniyle 17 ila 20 yıl arasında daha fazla beklemek zorunda kaldığını ifade etti.

“2027 YILINDA YASALAŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Bayav, kademeli emeklilik konusunda görüşmelerin “Emeklilikte Referans Tablosu” üzerinden sürdüğünü belirterek sürecin olumlu ilerlediğini söyledi.

Üç yıllık mücadelenin ardından söz konusu referans tablonun 2027 yılında yasalaşmasını beklediğini belirten Bayav, bu konuda sivil inisiyatiflerin ve EMADDER Başkanı Mirban Uğurlu’nun çalışmalarına da dikkat çekti.

MASADAKİ FORMÜL: 8 YILLIK GEÇİŞ

Bayav’ın aktardığı formüle göre kademeli emeklilik düzenlemesinin 8 yıllık bir geçiş süreci içerisinde uygulanması planlanıyor.

Bu kapsamda her yıl 300 bin ila 500 bin kişinin kademeli olarak sisteme dahil edilmesi hedefleniyor. Bayav, böylece devlet açısından ani bir mali yük oluşmasının önüne geçilmesinin ve yaklaşık 4,5 milyon kişinin kademeli şekilde emeklilik hakkına ulaşmasının amaçlandığını belirtti.

“HEMEN EMEKLİLİK BEKLENTİSİ YOK”

Bayav, kademeli emeklilik talep eden kitlenin tamamının aynı anda emekli olmayı beklemediğini ifade etti. EYT kapsamında 5 bin ila 5 bin 900 prim günüyle emeklilik imkânı oluştuğunu hatırlatan Bayav, EYT dışında kalan bazı kişilerin ise prim günlerinin 10 bine yaklaştığını söyledi.

Bayav, bu grubun temel talebinin 43-44 yaşlarında emeklilik hakkına kavuşmak olduğunu belirtti.

Kaynak: Yeniçağ

2027’de yasalaşacağı ve 8 yıllık geçiş formülünün uygulanacağı yönündeki ifadeler, Bayav’ın programdaki değerlendirmeleri ve öngörüleridir; bunlar mevcut durumda yürürlüğe girmiş bir emeklilik düzenlemesi olarak değerlendirilmemelidir.