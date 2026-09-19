Borsa 14-18 Eylül haftasında yüzde 8,18 değer kaybederek 13.284 puandan haftayı tamamladı. Sert satışların yaşandığı haftada SASA hissesinde en fazla alım ve satış yapan aracı kurumlar da belli oldu.
SASA’da haftanın ilk 5 alıcısının toplam net alımı 652 milyon 291 bin 685 lot olurken, ilk 5 satıcının net satışı 830 milyon 774 bin 354 lot olarak gerçekleşti. Böylece ilk 5 kurumda 178 milyon 482 bin 669 lotluk net satış görüldü.
SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR
|Aracı kurum
|Net satış (lot)
|Pay
|Maliyet (TL)
|Deniz
|-258.178.078
|%25,50
|2,660
|Ak
|-212.238.062
|%20,96
|2,404
|Gedik
|-127.788.218
|%12,62
|2,714
|Halk
|-124.412.888
|%12,29
|1,582
|Ünlü
|-108.157.108
|%10,68
|2,773
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR
|Aracı kurum
|Net alım (lot)
|Pay
|Maliyet (TL)
|Bank of America
|288.140.161
|%28,46
|2,301
|HSBC
|123.576.730
|%12,21
|2,337
|İş Yatırım
|91.498.247
|%9,04
|2,569
|Bulls
|81.460.102
|%8,05
|3,229
|Garanti
|67.616.445
|%6,68
|2,692
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Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.