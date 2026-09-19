SASA’da haftanın ilk 5 alıcısının toplam net alımı 652 milyon 291 bin 685 lot olurken, ilk 5 satıcının net satışı 830 milyon 774 bin 354 lot olarak gerçekleşti. Böylece ilk 5 kurumda 178 milyon 482 bin 669 lotluk net satış görüldü.

SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net satış (lot) Pay Maliyet (TL) Deniz -258.178.078 %25,50 2,660 Ak -212.238.062 %20,96 2,404 Gedik -127.788.218 %12,62 2,714 Halk -124.412.888 %12,29 1,582 Ünlü -108.157.108 %10,68 2,773

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net alım (lot) Pay Maliyet (TL) Bank of America 288.140.161 %28,46 2,301 HSBC 123.576.730 %12,21 2,337 İş Yatırım 91.498.247 %9,04 2,569 Bulls 81.460.102 %8,05 3,229 Garanti 67.616.445 %6,68 2,692 *

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