İş Yatırım’ın haftalık işlemlerinde CANTE öne çıktı. Kurumun CANTE’deki net alımı 111 milyon 944 bin 461 lot olurken, bunu DMRGD 93 milyon 69 bin 615 lot ve SASA 91 milyon 498 bin 247 lot ile takip etti.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

En çok alınan hisseler Net lot CANTE 111.944.461 DMRGD 93.069.615 SASA 91.498.247 BJKAS 20.019.240 FENER 18.629.388

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

En çok satılan hisseler Net lot TURSG -77.631.645 TSPOR -35.436.274 ELILQV -34.527.033 PAHOL -31.529.861 ELILPV -19.772.797

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