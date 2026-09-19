BIST 100 endeksi 14-18 Eylül haftasında yüzde 8,18 değer kaybederek 13.284 puandan haftayı tamamladı. Sert satışların yaşandığı haftada İş Yatırım’ın en fazla alım ve satış yaptığı hisseler de belli oldu.
İş Yatırım’ın haftalık işlemlerinde CANTE öne çıktı. Kurumun CANTE’deki net alımı 111 milyon 944 bin 461 lot olurken, bunu DMRGD 93 milyon 69 bin 615 lot ve SASA 91 milyon 498 bin 247 lot ile takip etti.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
|En çok alınan hisseler
|Net lot
|CANTE
|111.944.461
|DMRGD
|93.069.615
|SASA
|91.498.247
|BJKAS
|20.019.240
|FENER
|18.629.388
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|En çok satılan hisseler
|Net lot
|TURSG
|-77.631.645
|TSPOR
|-35.436.274
|ELILQV
|-34.527.033
|PAHOL
|-31.529.861
|ELILPV
|-19.772.797
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