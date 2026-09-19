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BIST 100 endeksi 14-18 Eylül haftasında yüzde 8,18 değer kaybederek 13.284 puandan haftayı tamamladı. Sert satışların yaşandığı haftada İş Yatırım’ın en fazla alım ve satış yaptığı hisseler de belli oldu.

İş Yatırım’ın haftalık işlemlerinde CANTE öne çıktı. Kurumun CANTE’deki net alımı 111 milyon 944 bin 461 lot olurken, bunu DMRGD 93 milyon 69 bin 615 lot ve SASA 91 milyon 498 bin 247 lot ile takip etti.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

En çok alınan hisseler Net lot
CANTE 111.944.461
DMRGD 93.069.615
SASA 91.498.247
BJKAS 20.019.240
FENER 18.629.388

İş Yatırım ın bu hafta alım satım yaptığı hisseler, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

En çok satılan hisseler Net lot
TURSG -77.631.645
TSPOR -35.436.274
ELILQV -34.527.033
PAHOL -31.529.861
ELILPV -19.772.797

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