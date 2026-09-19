Kurumun özellikle EREGL, YKBNK ve ISCTR tarafındaki alımları öne çıktı.

EREGL’DE 2,49 MİLYAR LOTLUK ALIM

Bank of America’nın alım listesinde ilk sırada EREGL yer aldı. Kurumun net alımı 2 milyar 496 milyon 826 bin 990 lot oldu.

En çok alınan hisseler Net lot EREGL 2.496.826.990 YKBNK 1.456.951.283 ISCTR 1.387.138.212 AKBNK 1.323.568.192 SASA 662.945.395

Kaynak: ForInvest

SATIŞ YAPILAN HİSSELER

En çok satılan hisseler Net lot ASELS -3.564.417.801 KCHOL -2.597.835.931 THYAO -1.158.134.678 TCELL -629.365.648 GUBRF -461.133.827

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