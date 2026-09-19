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BIST 100 endeksi 14-18 Eylül haftasında yüzde 8,18 gerileyerek 13.284 puandan kapanırken, Bank of America’nın (BofA) haftalık alım ve satım işlemleri dikkat çekti.

Kurumun özellikle EREGL, YKBNK ve ISCTR tarafındaki alımları öne çıktı.

EREGL’DE 2,49 MİLYAR LOTLUK ALIM

Bank of America’nın alım listesinde ilk sırada EREGL yer aldı. Kurumun net alımı 2 milyar 496 milyon 826 bin 990 lot oldu.

En çok alınan hisseler Net lot
EREGL 2.496.826.990
YKBNK 1.456.951.283
ISCTR 1.387.138.212
AKBNK 1.323.568.192
SASA 662.945.395

Borsa bu hafta çakıldı: BofA nın alım satım yaptığı hisseler belli oldu, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

SATIŞ YAPILAN HİSSELER

En çok satılan hisseler Net lot
ASELS -3.564.417.801
KCHOL -2.597.835.931
THYAO -1.158.134.678
TCELL -629.365.648
GUBRF -461.133.827

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