BIST 100 endeksi 14-18 Eylül haftasında yüzde 8,18 gerileyerek 13.284 puandan kapanırken, Bank of America’nın (BofA) haftalık alım ve satım işlemleri dikkat çekti.
Kurumun özellikle EREGL, YKBNK ve ISCTR tarafındaki alımları öne çıktı.
EREGL’DE 2,49 MİLYAR LOTLUK ALIM
Bank of America’nın alım listesinde ilk sırada EREGL yer aldı. Kurumun net alımı 2 milyar 496 milyon 826 bin 990 lot oldu.
|En çok alınan hisseler
|Net lot
|EREGL
|2.496.826.990
|YKBNK
|1.456.951.283
|ISCTR
|1.387.138.212
|AKBNK
|1.323.568.192
|SASA
|662.945.395
Kaynak: ForInvest
SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|En çok satılan hisseler
|Net lot
|ASELS
|-3.564.417.801
|KCHOL
|-2.597.835.931
|THYAO
|-1.158.134.678
|TCELL
|-629.365.648
|GUBRF
|-461.133.827
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