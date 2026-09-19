Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 14-18 Eylül haftasında yüzde 8,18 değer kaybederek 13.284 puana geriledi. Haftalık işlemlerde Tera Yatırım’ın alım ve satış listesinde öne çıkan hisseler belli oldu.
Tera Yatırım’ın haftalık işlemlerinde en yüksek net alım TEHOL hissesinde gerçekleşti. Kurumun TEHOL’deki net alımı 54 milyon 445 bin 101 lot oldu.
TEHOL’ün ardından GENIL 45 milyon 214 bin 624 lot, PEKGY 45 milyon 29 bin 845 lot, PATEK 26 milyon 479 bin 755 lot ve CEMZY 23 milyon 928 bin 198 lot net alımla sıralandı.
ALIM YAPILAN HİSSELER
|Tera Yatırım'ın en çok aldığı hisseler
|Net lot
|TEHOL
|54.445.101
|GENIL
|45.214.624
|PEKGY
|45.029.845
|PATEK
|26.479.755
|CEMZY
|23.928.198
Kaynak: ForInvest
SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|En çok satılan hisseler
|Net lot
|ASELS
|-3.564.417.801
|KCHOL
|-2.597.835.931
|THYAO
|-1.158.134.678
|TCELL
|-629.365.648
|GUBRF
|-461.133.827
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