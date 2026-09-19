Tera Yatırım’ın haftalık işlemlerinde en yüksek net alım TEHOL hissesinde gerçekleşti. Kurumun TEHOL’deki net alımı 54 milyon 445 bin 101 lot oldu.

TEHOL’ün ardından GENIL 45 milyon 214 bin 624 lot, PEKGY 45 milyon 29 bin 845 lot, PATEK 26 milyon 479 bin 755 lot ve CEMZY 23 milyon 928 bin 198 lot net alımla sıralandı.

ALIM YAPILAN HİSSELER

Tera Yatırım'ın en çok aldığı hisseler Net lot TEHOL 54.445.101 GENIL 45.214.624 PEKGY 45.029.845 PATEK 26.479.755 CEMZY 23.928.198

Kaynak: ForInvest

SATIŞ YAPILAN HİSSELER

En çok satılan hisseler Net lot ASELS -3.564.417.801 KCHOL -2.597.835.931 THYAO -1.158.134.678 TCELL -629.365.648 GUBRF -461.133.827

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