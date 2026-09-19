50 yılı aşkın süredir hizmet veren mağazanın kapanışı, zincirdeki yeniden yapılandırma sürecinin etkilerini bir kez daha ortaya koydu.

50 YILLIK MAĞAZA KAPANIYOR

Sheffield’ın önemli alışveriş noktalarından Fargate’te faaliyet gösteren TG Jones mağazasının vitrinlerine kapanış duyuruları asıldı.

Şirket, mağazanın 9 Ocak 2027’de faaliyetlerini sonlandıracağını doğrularken, kararın çalışanlar, müşteriler ve bölge halkı açısından hayal kırıklığı yaratacağının farkında olduğunu belirtti.

TG Jones, mağaza çalışanlarına da yıllar boyunca gösterdikleri bağlılık nedeniyle teşekkür etti.

YAKLAŞIK 150 MAĞAZA RİSK ALTINDA

TG Jones’un mağaza ağı, kapsamlı bir yeniden yapılandırma sürecinden geçiyor. Temmuz ayında mahkeme tarafından onaylanan yeniden yapılandırma planı kapsamında yaklaşık 150 mağazanın geleceği risk altında bulunuyor.

Yeniden yapılandırmanın etkileri şimdiden mağaza kapanışlarına yansımış durumda. Şirket, yalnızca bu ay 19 mağazanın kapanacağını açıkladı.

Kapanacak mağazalar arasında Bath, Redcar, Redhill, Cambridge, Swindon ve Southend-on-Sea şubeleri de bulunuyor. Bazı mağazalarda kapanış öncesinde kırtasiye ürünlerinde yüzde 30’a varan indirimler uygulanıyor.

Ekim ayında da yeni mağaza kapanışlarının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Plan kapsamında bazı şubelerde ise kira indirimi uygulanacak.

WH SMİTH’TEN TG JONES’A DÖNÜŞTÜ

TG Jones adı, İngiltere’nin tanınmış perakende markalarından WH Smith’in cadde mağazalarının el değiştirmesinin ardından kullanılmaya başlandı.

WH Smith’in cadde mağazaları geçen yıl özel sermaye şirketi Modella Capital tarafından 76 milyon sterlin karşılığında satın alındı. Satışın ardından mağazalar TG Jones adıyla yeniden markalandı.

SHEFFİELD BELEDİYESİ’NDEN TEPKİ

Sheffield Belediyesi Ekonomik Kalkınma, Beceriler ve Kültür Komitesi Başkanı Ben Miskell, mağazanın kapanmasının ülke genelindeki kesintilerin bir parçası olmasının hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Miskell, özellikle yıllardır mağazada çalışan personelin durumuna dikkat çekerek, kapanıştan etkilenecek çalışanlara destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.