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ASTOR'da geçen hafta İş Yatırım yüzde 20,34 payla en büyük alıcı, Deniz Yatırım ise yüzde 21,52 payla en büyük satıcı oldu.

ASTOR hissesinde 14-18 Eylül haftasında aracı kurum dağılımı belli oldu. İş Yatırım 2,95 milyon lotluk net alımla alıcı tarafında ilk sırada yer alırken, Deniz Yatırım 3,12 milyon lotluk net satışla satıcı tarafının zirvesinde yer aldı. Bank of America, Ziraat Yatırım, Garanti Yatırım ve Yatırım Finansman da haftanın güçlü alıcıları arasında bulunurken, Global Menkul ve İnfo Yatırım satış tarafında yüksek hacimli işlemler gerçekleştirdi.

ASTOR'DA EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

İş Yatırım yaklaşık 805,4 milyon TL'lik net alımla haftanın en güçlü alıcısı oldu. Bank of America'nın net alımı yaklaşık 392,6 milyon TL, Ziraat Yatırım'ın ise yaklaşık 369,2 milyon TL olarak hesaplandı.

Aracı kurum Net lot Pay Maliyet
İş Yatırım 2.952.903 %20,34 272,762 TL
Bank of America 1.701.285 %11,72 230,738 TL
Ziraat Yatırım 1.425.388 %9,82 259,005 TL
Garanti Yatırım 1.133.497 %7,81 259,239 TL
Yatırım Finansman 1.026.285 %7,07 248,155 TL
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ASTOR'DA EN ÇOK SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Satış tarafında Deniz Yatırım 3 milyon 125 bin 18 lot ile ilk sırada yer aldı. Söz konusu miktarın maliyet değeri yaklaşık 790,5 milyon TL oldu. Deniz Yatırım'ı 2 milyon 209 bin 417 lotla Global Menkul ve 1 milyon 950 bin 28 lotla İnfo Yatırım izledi.

Aracı kurum Net lot Pay Maliyet
Deniz Yatırım -3.125.018 %21,52 252,967 TL
Global Menkul -2.209.417 %15,22 257,957 TL
İnfo Yatırım -1.950.028 %13,43 252,373 TL
Meksa -1.575.615 %10,85 249,152 TL
TEB Yatırım -1.543.198 %10,63 272,329 TL

ASTOR da İş Yatırım 2,95 milyon lot aldı, Deniz 3,12 milyon sattı, Görsel 1

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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