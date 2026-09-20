Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN), daha önce iki taksit halinde ödenmesine karar verilen 2025 yılı kar payının ikinci taksitini 21 Eylül Pazartesi günü dağıtacak. Borsa İstanbul da PETUN paylarının 21 Eylül'den itibaren kar payı hakkı kullanılmış olarak işlem göreceğini duyurdu.

PETUN NE KADAR TEMETTÜ VERECEK?

Şirketin ikinci taksit ödemesinde 1 TL nominal değerli pay başına:

Brüt temettü: 0,245 TL

Net temettü: 0,20825 TL

Stopaj oranı: %15 ödenecek.

Buna göre 1.000 lot PETUN hissesi bulunan bir yatırımcı için ikinci taksitte teorik net ödeme yaklaşık 208,25 TL olacak.

Temettü ödemesinin ardından PETUN hisse senedi teorik fiyatının 10,565 TL olması bekleniyor.

PETUN TEMETTÜSÜ HESABA NE ZAMAN GEÇECEK?

PETUN için kar payı hak kullanım tarihi 21 Eylül 2026 Pazartesi, kayıt tarihi ise 22 Eylül olarak belirlendi.

Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin temettü tutarlarının hesaplarına giriş tarihi ise 23 Eylül 2026 Çarşamba olacak.

Bu nedenle 21 Eylül, yatırımcıların temettü hakkını kullandığı tarih olurken nakit tutarın yatırım hesaplarına yansıması 23 Eylül'de gerçekleşecek.

PETUN TEMETTÜYÜ İKİ TAKSİTTE ÖDÜYOR

Pınar Et'in 2025 yılına ilişkin temettüsünün iki eşit taksitte ödenmesine karar verilmişti.

İlk taksit 20 Mayıs'ta gerçekleştirilirken ikinci taksit 21 Eylül'de yapılacak. Her iki taksit dahil edildiğinde hisse başına toplam brüt temettü 0,49 TL, toplam net temettü ise 0,4165 TL olacak.