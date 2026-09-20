Balsu Gıda (BALSU) hissesinde son haftalarda yaşanan sert gerilemenin ardından şirket yönetimi sessizliğini bozdu. Hissenin 6,26 TL seviyesine kadar çekildiği süreçte Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cuneyd Zapsu, fiyat hareketinde şirketin kontrolü dışındaki fon hareketleri ve satışların etkili olduğunu savundu. Zapsu, şirketin temel faaliyetlerinde fiyat hareketini açıklayacak olumsuz bir değişiklik bulunmadığını belirtirken, devam eden sermaye artırımı sürecinin tamamlanmasının ardından "önemli miktarda pay geri alımı" yapılmasının değerlendirileceğini açıkladı.

Balsu Gıda (BALSU) hisse senedi, son kapanış günü olan 18 Eylül 2026 itibarıyla günlük bazda %-9,93 düşüş yaşayarak 6,26 TL seviyesine kadar gerilemişti.

BALSU GERİ ALIMI DEĞERLENDİRECEK

Zapsu, şirketin hisse fiyatındaki gelişmelerin ardından pay geri alım imkanını değerlendirmek istediklerini ancak devam eden sermaye artırımı başvurusu nedeniyle bu konuda henüz adım atılmadığını belirtti.

Şirketin açıklamasına göre SPK ile yapılan görüşmelerde, sermaye artırımı süreci sonuçlanmadan geri alım programı açıklanmaması gerektiği BALSU'ya bildirildi.

Zapsu, sermaye artırımı tamamlandıktan sonra şirketin mali yapısı ve piyasa koşulları dikkate alınarak "önemli miktarda pay geri alımı" yapılmasının Yönetim Kurulu tarafından değerlendirileceğini ifade etti.

Şirket yönetimi, mevcut borsa fiyatının BALSU'nun faaliyetlerinin ölçeğini, varlıklarını, yatırımlarını ve uzun vadeli potansiyelini yansıtmadığı görüşünü de paylaştı.

ANA ORTAKTAN 4,64 MİLYAR TL SERMAYE AVANSI

Açıklamanın dikkat çeken bir diğer bölümünde ana ortağın şirkete sağladığı kaynak yer aldı.

BALSU, yüksek finansman ihtiyacını azaltmak amacıyla ana ortağın ikincil piyasada hisse satışı gerçekleştirdiğini ve elde edilen bedelin çok büyük bölümünün aynı gün şirkete aktarıldığını bildirdi.

Şirkete aktarılan sermaye avansının tutarı 4,64 milyar TL oldu.

BALSU, söz konusu kaynağın yaklaşık 2,5 aydır herhangi bir faiz işletilmeden şirketin kullanımında olduğunu ve kaynağın şirkete girmesinin ardından finansal borçların azaltılmaya başlandığını açıkladı.

4 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE FİNANSMAN GİDERİ

Şirket açıklamasında 2025 sezonunun fındık sektörü açısından zorlu geçtiği belirtilirken yüksek stok ve işletme sermayesi ihtiyacının finansman yükünü artırdığı ifade edildi.

BALSU, 4 milyar TL'nin üzerinde net finansman giderine rağmen sezonu 254 milyon TL karla tamamladığını açıkladı.

Şirket yönetimi, sermaye artırımı sürecinin tamamlanması ve yeni mahsul koşullarıyla birlikte 2026 sezonunda finansman ihtiyacının yaklaşık yüzde 70 azalmasını öngörüyor.

18,42 TL'LİK SATIŞ FİYATINA İLİŞKİN AÇIKLAMA! "GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Zapsu, ortakların gerçekleştirdiği hisse satışındaki 18,42 TL'lik fiyatın şirketin uzun vadeli potansiyelini ve gerçek ekonomik değerini yansıtmadığı görüşünde olduklarını belirtti.

Şirket yönetimi, söz konusu satışın BALSU'nun yüksek finansman yükünü azaltmak amacıyla gerçekleştirildiğini ve ana ortak tarafından elde edilen kaynağın şirkete sermaye avansı olarak aktarıldığını vurguladı.

Zapsu ayrıca son yaklaşık 1,5 aylık dönemde hisse fiyatında yaşanan gerilemede şirketin kontrolü dışındaki bazı fon hareketleri ve satışların etkili olduğunu savundu. Şirketin temel faaliyetleri ve uzun vadeli hedeflerinde fiyat hareketini açıklayacak olumsuz bir değişiklik bulunmadığını ifade etti.

ŞİLİ VE AKTİF KARBON YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

BALSU, Şili'deki fındık işleme tesisi yatırımının bu yıl içinde kademeli olarak devreye girmeye başladığını da açıkladı.

Şirket ayrıca fındık kabuğundan aktif karbon üretimine yönelik yatırımında da önemli aşamalar kaydedildiğini ve yüksek tonajlı üretime yönelik hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

Yeni yatırımların en geç sezonun ikinci yarısında faaliyetlere katkı sağlamaya başlaması bekleniyor. BALSU, 2026 sezon bütçesi, finansman yapısı ve yatırımların beklenen katkılarına ilişkin ayrıntıları ekim ayı başında düzenlenecek analist toplantısında paylaşacağını duyurdu.