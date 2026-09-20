Yatırımcıların radarında altın, döviz ve borsa varken dünyanın bazı bölgelerinde yetişen nadir bitki ve mantarlar çok daha çarpıcı fiyatlarla el değiştiriyor. Parfüm sektörünün vazgeçilmezlerinden Ud ağacından Himalayalar'da toplanan Cordyceps'e kadar bazı doğal ürünlerin kilogram fiyatı 100 bin dolar sınırını aşabiliyor.

Nadir bulunmaları, üretimlerinin son derece zor olması ve özellikle lüks tüketim ile geleneksel tıp alanındaki talep, bu ürünlerin değerini artırıyor.

İşte dünyanın en pahalı doğal ürünleri arasında gösterilen üç dikkat çekici örnek...

HASTALANINCA DEĞERLENİYOR: UD AĞACI

Listenin en sıra dışı üyelerinden biri Güneydoğu Asya'da yetişen Aquilaria ağacı.

Ağacın her parçası yüksek fiyatlara satılmıyor. Asıl değer, ağacın belirli bir mantar enfeksiyonuna maruz kalmasının ardından ortaya çıkıyor.

Aquilaria, kendisini korumak amacıyla koyu renkli ve yoğun kokulu bir reçine üretmeye başlıyor. Yıllar içerisinde oluşan bu reçineli odun "agarwood" ya da Ud olarak biliniyor.

Özellikle lüks parfüm sektöründe kullanılan saf Ud yağının kilogram fiyatının kalite ve kaynağına bağlı olarak 100 bin doların üzerine çıkabildiği belirtiliyor.

Üretimin doğal koşullarda uzun yıllar alması ve yüksek kaliteli ürünün son derece sınırlı bulunması fiyatların yükselmesindeki en önemli nedenlerden biri.

YÜZYILLARDIR KAYIP OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYORDU

Listenin en gizemli örneği ise Silphium.

Antik Yunan ve Roma dönemlerinde hem mutfakta hem de çeşitli tıbbi amaçlarla kullanılan bitkinin o dönem oldukça değerli olduğu biliniyor.

Silphium'un zaman içerisinde tamamen yok olduğu düşünülürken son yıllarda Anadolu'da bulunan bazı bitkilerin antik kaynaklarda anlatılan Silphium ile benzerlik taşıdığı yönünde araştırmalar gündeme geldi.

Özellikle Kapadokya çevresinde yapılan çalışmalar bitkiye yönelik ilgiyi yeniden artırdı.

Ancak bugün ticari ölçekte kilosu belirlenmiş yaygın bir Silphium piyasasından söz etmek mümkün değil. Bitkinin önemi daha çok tarihsel değeri ve yeniden keşfedilmiş olabileceğine yönelik araştırmalardan kaynaklanıyor.

HİMALAYALAR'DA TIRTILIN İÇİNDEN ÇIKIYOR

Listenin belki de en sıra dışı ürünü Cordyceps sinensis.

Tibet ve Himalaya bölgesinin yüksek rakımlı alanlarında görülen mantar, yaşam döngüsü nedeniyle "zombi mantarı" olarak da anılıyor.

Mantarın sporları bir tırtıl larvasına yerleşiyor, zaman içerisinde larvayı etkisiz hale getiriyor ve ardından vücudundan dışarı doğru gelişiyor.

Özellikle Çin ve çevre ülkelerde geleneksel kullanım alanları nedeniyle yoğun talep gören doğal Cordyceps, yüksek rakımlı alanlardan elle toplanıyor.

Sınırlı bulunması nedeniyle yüksek kaliteli ürünlerde kilogram fiyatının 60 bin dolardan başlayıp 120 bin dolara kadar çıkabildiği belirtiliyor.

DEĞERLERİNİ NADİRLİK BELİRLİYOR

Bu ürünlerin ortak noktası ise seri üretimlerinin oldukça zor olması.

Ud ağacında kaliteli reçinenin oluşması yıllar sürerken Cordyceps yalnızca belirli iklim ve rakım koşullarında doğal olarak bulunabiliyor. Silphium ise halen bilimsel tartışmaların ve araştırmaların konusu.

Bu nedenle söz konusu ürünlerin fiyatında yalnızca kullanım alanları değil, nadirlik ve sınırlı arz da belirleyici oluyor.