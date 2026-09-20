Altın için şimdiye kadarki en iddialı tahminlerden biri geldi. Jefferies'in tecrübeli stratejisti Christopher Wood, ons altının uzun vadede 10 bin dolara kadar yükselebileceğini söyledi. Wood, altını olmayan yatırımcılara mevcut fiyatı beklememeleri yönünde mesaj verirken, olası geri çekilmelerde 3 bin 800-4 bin dolar bandını da yeni alımlar açısından öne çıkardı.

"ALTINI OLMAYAN BUGÜN ALMAYI DÜŞÜNMELİ"

Wood, portföyünde hiç altın bulunmayan yatırımcılara ilişkin değerlendirmesinde fiyat seviyesinden bağımsız olarak alım yapılmasının düşünülebileceğini belirtti.

Halihazırda altın yatırımı bulunanlar için ise olası geri çekilmelerin yeni alım fırsatı yaratabileceğini savundu.

Wood, ons altında 3 bin 800-4 bin dolar bandına doğru yaşanabilecek bir düzeltmenin mevcut pozisyonlara ekleme yapmak için değerlendirilebileceğini söyledi.

10 BİN DOLAR TAHMİNİNİN ARKASINDA ABD VAR

Wood'un uzun vadeli altın beklentisinin merkezinde ABD'nin mali görünümü bulunuyor.

Jefferies stratejisti, ABD'nin bozulan mali dengeleri nedeniyle yüksek faiz oranlarını uzun süre korumasının zorlaşabileceğini düşünüyor. Fed'in faizleri daha fazla artırabilme alanının da sınırlı olduğunu değerlendiren Wood, bu görünümün uzun vadede altın fiyatlarını destekleyebileceğini savundu.

ALTININ YANINDA BAKIRI DA İŞARET ETTİ

Wood yalnızca altına değil, reel varlıklara da vurgu yaptı. Artan jeopolitik risklere karşı enerji sektörünün öneminin arttığını belirten Wood, yatırımcıların portföylerinde altın ve bakır gibi fiziki ve reel varlıklara yer vermesinin düşünülebileceğini ifade etti.

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