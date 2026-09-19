İç ve dış piyasalardaki gelişmelerle birlikte gram, çeyrek, yarım ve ons altının güncel satış fiyatları merak ediliyor.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: 6.865,89 TL

Çeyrek altın: 11.215,00 TL

Yarım altın: 22.422,00 TL

Tam altın: 44.328,02 TL

Cumhuriyet altını: 44.700,00 TL

Gremse altın: 111.159,99 TL

Ons altın: 4.378,66 dolar

Altın fiyatlarında gün içindeki hareketlilik devam ederken, yatırımcıların gözü küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki değişimlerde olmaya devam ediyor.

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