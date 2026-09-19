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Altın alım satımı yapan yatırımcılar, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü güncel fiyatları takip ediyor. Gram, çeyrek, ons altın ne kadar?

İç ve dış piyasalardaki gelişmelerle birlikte gram, çeyrek, yarım ve ons altının güncel satış fiyatları merak ediliyor.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: 6.865,89 TL

Çeyrek altın: 11.215,00 TL

Yarım altın: 22.422,00 TL

Tam altın: 44.328,02 TL

Cumhuriyet altını: 44.700,00 TL

Gremse altın: 111.159,99 TL

Ons altın: 4.378,66 dolar

Altın fiyatlarında gün içindeki hareketlilik devam ederken, yatırımcıların gözü küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki değişimlerde olmaya devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.865,06 6.865,89 % 0.94 23:59
Ons Altın / TL 213.452,66 213.627,38 % 0.94 23:59
Ons Altın / USD 4.378,13 4.378,66 % 0.85 23:59
Çeyrek Altın 10.984,09 11.225,72 % 0.94 23:59
Yarım Altın 21.899,53 22.451,45 % 0.94 23:59
Ziynet Altın 43.936,35 44.765,58 % 0.94 23:59
Cumhuriyet Altını 45.218,00 45.902,00 % 0.16 16:20
Tüm Altın Fiyatları

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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