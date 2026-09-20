Akaryakıt fiyatları 20 Eylül 2026 Pazar günü araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatları Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlerin etkisiyle gündemdeki yerini koruyor. Peki benzin ne kadar, motorin kaç TL, LPG fiyatı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

20 EYLÜL 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 96,30 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 80,20 TL

Motorin: 96,10 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 81,30 TL

Motorin: 97,40 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 81,60 TL

Motorin: 97,70 TL

LPG: 34,99 TL

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının oluşumunda uluslararası petrol ve ürün fiyatları ile dolar/TL kuru önemli rol oynuyor. Bunun yanında ÖTV ve KDV gibi vergiler de pompa fiyatının önemli bileşenleri arasında bulunuyor.

Bu nedenle Brent petroldeki hareket her zaman pompaya aynı oranda ve aynı anda yansımıyor. Döviz kuru, uluslararası ürün fiyatları ve vergi kalemlerindeki değişiklikler birlikte nihai fiyat üzerinde etkili oluyor.

AKARYAKITTA GÖZLER YENİ HAFTADA

Yeni haftada araç sahiplerinin gözü yeniden petrol ve döviz piyasalarında olacak. Brent petrolün uluslararası piyasalardaki seyri ve dolar/TL'deki hareketlilik, benzin ve motorin fiyatları açısından takip edilecek.

Akaryakıt fiyatları şehirlerin yanı sıra dağıtım şirketleri ve istasyonlara göre küçük farklılıklar gösterebiliyor. Bu nedenle pompada görülen nihai fiyatlar yukarıdaki rakamlardan farklılaşabiliyor.