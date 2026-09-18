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Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, küresel arz takvimi ve döviz kurundaki seyir akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Yeni günde sürücüler ve nakliye sektörü temsilcileri benzin, motorin ve otogaz (LPG) litre fiyatlarını yakından takip ediyor.

Motorine dün gelen zamla tarihi eşik aşıldı. Tabelalar 3 haneye çıkarılırken, motorin ilk kez 100 TL'yi aştı.

Vatandaşlar, yeni bir zam kararına odaklanırken, yeni günde akaryakıt fiyatları için değişim haberi gelmedi.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları hesaplanırken Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişimler esas alınıyor.

Serbest rekabet ortamı nedeniyle kentler ve nakliye maliyetlerine bağlı olarak bayi satış fiyatlarında küçük ton farkları görülebiliyor.

Dağıtım şirketleri ve bayi bazlı küçük farklar barındırmakla birlikte üç büyük ildeki ortalama pompa fiyatları şu şekilde:

Akaryakıta yeni zam var mı? 18 Eylül 2026 güncel fiyatlar, Görsel 1

18 EYLÜL 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,40 TL
Motorin: 100,40 TL
LPG: 34,99 TL

Akaryakıta yeni zam var mı? 18 Eylül 2026 güncel fiyatlar, Görsel 2

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,20 TL
Motorin: 100,20 TL
LPG: 34,39 TL

Akaryakıta yeni zam var mı? 18 Eylül 2026 güncel fiyatlar, Görsel 3

Ankara

Benzin: 81,30 TL
Motorin: 101,50 TL
LPG: 35,09 TL

Akaryakıta yeni zam var mı? 18 Eylül 2026 güncel fiyatlar, Görsel 4

İzmir

Benzin: 81,60 TL
Motorin: 101,80 TL
LPG: 34,99 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 100.33
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 80.31
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 46.13
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 68.67
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 49.26
Gazyağı 94.71
Tüm Akaryakıt Fiyatları

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