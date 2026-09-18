Motorine dün gelen zamla tarihi eşik aşıldı. Tabelalar 3 haneye çıkarılırken, motorin ilk kez 100 TL'yi aştı.

Vatandaşlar, yeni bir zam kararına odaklanırken, yeni günde akaryakıt fiyatları için değişim haberi gelmedi.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları hesaplanırken Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişimler esas alınıyor.

Serbest rekabet ortamı nedeniyle kentler ve nakliye maliyetlerine bağlı olarak bayi satış fiyatlarında küçük ton farkları görülebiliyor.

Dağıtım şirketleri ve bayi bazlı küçük farklar barındırmakla birlikte üç büyük ildeki ortalama pompa fiyatları şu şekilde:

18 EYLÜL 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 100,40 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,20 TL

Motorin: 100,20 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara

Benzin: 81,30 TL

Motorin: 101,50 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 81,60 TL

Motorin: 101,80 TL

LPG: 34,99 TL