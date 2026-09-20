A1 Capital'in geçen haftaki hisse işlemlerinde alım ve satış tarafındaki dağılım belli oldu. 14-18 Eylül döneminde kurumun net işlem hacmi eksi 20 milyar 987 milyon 690 bin TL olarak gerçekleşti.

Kurumun ilk 5 alımındaki toplam net hacim yaklaşık 235 milyon TL olurken, ilk 5 satışındaki toplam tutar 7,68 milyar TL'ye ulaştı.

A1 CAPİTAL'İN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hisse Net alım Pay Maliyet IZFAS 71,9 milyon TL %9,78 50,971 TL A1CAP 56,6 milyon TL %7,70 5,549 TL EKDMR 40,2 milyon TL %5,47 43,631 TL BINBN 35,5 milyon TL %4,83 180,317 TL BESTE 30,8 milyon TL %4,19 26,630 TL

Alım tarafında ilk sırayı 71,9 milyon TL ile IZFAS aldı. Onu 56,6 milyon TL ile A1CAP, 40,2 milyon TL ile EKDMR izledi. BINBN ve BESTE de haftanın en çok alınan hisseleri arasında yer aldı.

A1 CAPİTAL'İN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Hisse Net satış Pay Maliyet AKBNK 1,96 milyar TL %9,00 64,705 TL ASELS 1,66 milyar TL %7,64 357,500 TL THYAO 1,41 milyar TL %6,48 261,987 TL ISCTR 1,33 milyar TL %6,12 12,315 TL BIMAS 1,32 milyar TL %6,10 405,463 TL

Satış tarafında Akbank (AKBNK) yaklaşık 1,96 milyar TL ile ilk sırada yer aldı. ASELSAN'da 1,66 milyar TL, Türk Hava Yolları'nda 1,41 milyar TL net satış gerçekleşti.

İş Bankası C (ISCTR) ve BİM (BIMAS) da 1,3 milyar TL'nin üzerindeki satışlarla listenin ilk 5 sırasında yer aldı.

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