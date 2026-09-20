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A1 Capital'in 14-18 Eylül haftasında aldığı ve sattığı hisseler belli oldu. Kurum AKBNK, ASELS ve THYAO'da yüksek tutarlı satış yaparken haftayı 20,99 milyar TL net satışla kapattı.

A1 Capital'in geçen haftaki hisse işlemlerinde alım ve satış tarafındaki dağılım belli oldu. 14-18 Eylül döneminde kurumun net işlem hacmi eksi 20 milyar 987 milyon 690 bin TL olarak gerçekleşti.

Kurumun ilk 5 alımındaki toplam net hacim yaklaşık 235 milyon TL olurken, ilk 5 satışındaki toplam tutar 7,68 milyar TL'ye ulaştı.

A1 CAPİTAL'İN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hisse Net alım Pay Maliyet
IZFAS 71,9 milyon TL %9,78 50,971 TL
A1CAP 56,6 milyon TL %7,70 5,549 TL
EKDMR 40,2 milyon TL %5,47 43,631 TL
BINBN 35,5 milyon TL %4,83 180,317 TL
BESTE 30,8 milyon TL %4,19 26,630 TL

Alım tarafında ilk sırayı 71,9 milyon TL ile IZFAS aldı. Onu 56,6 milyon TL ile A1CAP, 40,2 milyon TL ile EKDMR izledi. BINBN ve BESTE de haftanın en çok alınan hisseleri arasında yer aldı.

A1 CAPİTAL'İN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Hisse Net satış Pay Maliyet
AKBNK 1,96 milyar TL %9,00 64,705 TL
ASELS 1,66 milyar TL %7,64 357,500 TL
THYAO 1,41 milyar TL %6,48 261,987 TL
ISCTR 1,33 milyar TL %6,12 12,315 TL
BIMAS 1,32 milyar TL %6,10 405,463 TL

Satış tarafında Akbank (AKBNK) yaklaşık 1,96 milyar TL ile ilk sırada yer aldı. ASELSAN'da 1,66 milyar TL, Türk Hava Yolları'nda 1,41 milyar TL net satış gerçekleşti.

İş Bankası C (ISCTR) ve BİM (BIMAS) da 1,3 milyar TL'nin üzerindeki satışlarla listenin ilk 5 sırasında yer aldı.

A1 Capital 21 milyar TL ye yakın net satış yaptı!, Görsel 1

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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