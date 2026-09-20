A1 Capital'in 14-18 Eylül haftasında aldığı ve sattığı hisseler belli oldu. Kurum AKBNK, ASELS ve THYAO'da yüksek tutarlı satış yaparken haftayı 20,99 milyar TL net satışla kapattı.
A1 Capital'in geçen haftaki hisse işlemlerinde alım ve satış tarafındaki dağılım belli oldu. 14-18 Eylül döneminde kurumun net işlem hacmi eksi 20 milyar 987 milyon 690 bin TL olarak gerçekleşti.
Kurumun ilk 5 alımındaki toplam net hacim yaklaşık 235 milyon TL olurken, ilk 5 satışındaki toplam tutar 7,68 milyar TL'ye ulaştı.
A1 CAPİTAL'İN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
|Hisse
|Net alım
|Pay
|Maliyet
|IZFAS
|71,9 milyon TL
|%9,78
|50,971 TL
|A1CAP
|56,6 milyon TL
|%7,70
|5,549 TL
|EKDMR
|40,2 milyon TL
|%5,47
|43,631 TL
|BINBN
|35,5 milyon TL
|%4,83
|180,317 TL
|BESTE
|30,8 milyon TL
|%4,19
|26,630 TL
Alım tarafında ilk sırayı 71,9 milyon TL ile IZFAS aldı. Onu 56,6 milyon TL ile A1CAP, 40,2 milyon TL ile EKDMR izledi. BINBN ve BESTE de haftanın en çok alınan hisseleri arasında yer aldı.
A1 CAPİTAL'İN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
|Hisse
|Net satış
|Pay
|Maliyet
|AKBNK
|1,96 milyar TL
|%9,00
|64,705 TL
|ASELS
|1,66 milyar TL
|%7,64
|357,500 TL
|THYAO
|1,41 milyar TL
|%6,48
|261,987 TL
|ISCTR
|1,33 milyar TL
|%6,12
|12,315 TL
|BIMAS
|1,32 milyar TL
|%6,10
|405,463 TL
Satış tarafında Akbank (AKBNK) yaklaşık 1,96 milyar TL ile ilk sırada yer aldı. ASELSAN'da 1,66 milyar TL, Türk Hava Yolları'nda 1,41 milyar TL net satış gerçekleşti.
İş Bankası C (ISCTR) ve BİM (BIMAS) da 1,3 milyar TL'nin üzerindeki satışlarla listenin ilk 5 sırasında yer aldı.
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