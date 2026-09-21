Borsa işlemlerinde manipülasyon iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni operasyon düzenlendi. Katılımevim (KTLEV) paylarına ilişkin SPK raporu doğrultusunda 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 15 kişi gözaltına alındı, 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturmanın mali ayağında ise Pusula, Tera, Hedef ve Bulls gruplarıyla bağlantılı şirketlerin yönetici ve yetkililerinin para ve malvarlığı hareketleri donduruldu.

KATILIMEVİM PAYLARINDA PİYASA DOLANDIRICILIĞI TESPİT EDİLDİ

Soruşturmaya dayanak oluşturan SPK raporunda, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ paylarında piyasa dolandırıcılığı yapıldığına ilişkin tespitlere yer verildiği belirtildi.

Operasyonun söz konusu tespitler doğrultusunda gerçekleştirildiği bildirilirken, soruşturma kapsamında ayrıntılı incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

MARVARLIKLARI DONDURULDU

Bakan Gürlek sosyal medya hesabında şu açıklamaları yaptı:

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma, vatandaşlarımızın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmış; 15 şüpheli gözaltına alınmış, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Soruşturmanın mali boyutunda; Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri dondurulmuştur. Bu kapsamda; soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla; Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkereler yazılmıştır. Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir. Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun, hesabı yargı önünde sorulacak; mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkânlar kullanılacaktır.

MUHAMMED YARIZ'IN BABASI DA GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca gözaltına alınanların arasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın babası Celal Yarız’ın da olduğu bilgisine ulaşıldı. Muhammed Yarız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Gözaltına alınan 15 isim şöyle sıralandı;

1.Berkan Gülen – Satış Müdürü

2.Celal Yarız

3.Furkan Baki – Bilgisayar Teknisyeni

4.Halil İbrahim Ege – Muhasebe Yetkilisi

5.İlhan Aygün – İlhan İlaç AŞ Yetkilisi

6.İsmail Ege – Kuasay AŞ Yetkilisi

7.Lütfi Çetinel

8.Mehmet Erbey

9.Mehmet Yıldırım

10.Murat Keçeci – Vitrin Kuyumcusu

11.Salih Can Bülbül – BSO Şirketi Yetkilisi

12.Samet Çetinel – Satış Danışmanı

13.Uğur Akkafa

14.Ramazan Erbey

15.Selçuk Kahya – Yazılımcı

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