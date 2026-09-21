İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltıların kapsamı genişliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada Tera Yatırım'dan iki isim hakkında daha işlem yapıldı.

TERA YATIRIM'DA 2 İSİM DAHA GÖZALTINDA

Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in gözaltına alınmasının ardından şirketin Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Uygun ve Özkan'ın emniyetteki işlemlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğünde devam ettiği belirtildi.

Böylece soruşturma kapsamında Tera Yatırım yönetiminden gözaltına alınan isimlere iki kişi daha eklenmiş oldu.

SORUŞTURMADA HANGİ İSİMLER GÜNDEME GELDİ?

Sermaye piyasası ve fon işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında farklı şirketlerden çok sayıda yönetici hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Soruşturma sürecinde kamuoyuna yansıyan isimler arasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Destek Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova, İnfo Yatırım ve Hedef Holding yöneticisi Namık Kemal Gökalp, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı bulunuyor.

Muhammed Yarız ile Altunç Kumova'nın tutuklandığı açıklanırken, diğer isimler hakkında gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.

Son olarak Tera Yatırım'dan Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan'ın gözaltına alınmasıyla soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.