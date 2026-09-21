Akkök Holding A.Ş., Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) paylarında gerçekleştirdiği yeni alım işlemini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Holdingin şirketteki payı son işlemin ardından yüzde 40,3370'e ulaştı.

Akkök Holding tarafından 21 Eylül 2026 tarihinde KAP'a yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül'de AKSA paylarında 10,70 TL ile 11,05 TL fiyat aralığından toplam 3 milyon 300 bin lot alım gerçekleştirildi.

AKSA'DAKİ PAYI YÜZDE 40,3370'E ÇIKTI

Gerçekleştirilen işlemin ardından Akkök Holding'in Aksa Akrilik sermayesindeki payı 18 Eylül 2026 itibarıyla yüzde 40,3370 seviyesine yükseldi.

Böylece Akkök Holding, tek işlem gününde AKSA paylarında 3,3 milyon lotluk alım gerçekleştirmiş oldu.