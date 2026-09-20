Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. (LYDYE), Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.'yi devralmasına yönelik yürüttüğü birleşme sürecinden vazgeçtiğini açıkladı. Şirket, birleşmeye bağlı sermaye artırımı, esas sözleşme değişiklikleri ve ayrılma hakkına ilişkin daha önce alınan kararların da uygulanmayacağını bildirdi.

FİNANSAL RAPOR TAKVİMİ SÜRECİ ETKİLEDİ

Şirket açıklamasında kararın arka planına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar da paylaşıldı.

18 Eylül'de Batıçim Çimento Sanayi A.Ş. ile Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 30 Haziran 2026 tarihli finansal raporlarını açıklamaları için 2 Ekim'e kadar ek süre verildiği belirtildi.

LYDYE, aynı grupta bulunan Batıliman Liman İşletmeleri'nin finansal raporlarının da bu tarihe kadar tamamlanamayacağının anlaşıldığını ifade etti.

Bunun üzerine birleşme sözleşmesindeki takvim ile işlemden beklenen stratejik, operasyonel ve finansal faydaların yeniden değerlendirildiği kaydedildi.

Şirket, yapılan değerlendirme sonucunda birleşmeye devam edilmesinin LYDYE açısından öngörülen faydayı sağlamayacağı sonucuna ulaşıldığını açıkladı.

SERMAYE ARTIRIMI DA İPTAL EDİLDİ

20 Eylül 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla yalnızca birleşmeden vazgeçilmedi.

Birleşme işlemine bağlı olarak daha önce kararlaştırılan sermaye artırımı, esas sözleşme değişiklikleri, ortaklıktan ayrılma hakkı, ayrılma hakkı kullanım fiyatı başta olmak üzere süreçle bağlantılı tüm hususların artık uygulanmayacağı bildirildi.

Şirket ayrıca SPK nezdindeki birleşme başvurusu ile ek süre talebinin geri çekileceğini ve birleşme sürecinin LYDYE açısından sona erdiğinin Kurul'a bildirileceğini açıkladı.

Böylece LYDYE'nin Batıliman Liman İşletmeleri'ni bünyesine katmasına yönelik yaklaşık 7 aydır devam eden süreç sona ermiş oldu.

Şirketten yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun; 27.02.2026 tarih ve 2026/5 sayılı, 12.07.2026 tarih ve 2026/20 sayılı kararları ile Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş 'nin Şirketimiz Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşme işlemi ("Birleşme İşlemi") ve buna bağlı olarak sermaye artırımı ve ortaklıktan ayrılma ve esas sözleşme tadili ile ilgili kararlar alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul")'na başvuruda bulunularak, ilgili hususlar sırasıyla 27.02.2026 ve 14.07.2026 tarihli özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmuştur. Bilahare, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.07.2026 tarihli kararı ile Birleşme İşlemi'ne ilişkin Kurul başvurumuz kapsamında talep edilen bilgi ve belgelerin eksiksiz, doğru ve ayrıntılı şekilde temin edilerek nihai hale getirilmesi ve II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ile ilgili sair mevzuat hükümleri kapsamında gerçekleştirilecek işlemler dikkate alınarak Kurul nezdinde derdest bulunan Birleşme İşlemi başvurumuz kapsamında ek süre talep edilmesine karar verildiği ve Şirketimiz tarafından 20.07.2026 tarihinde Kurul'a başvuru yapıldığı hususları da yine 20.07.2026 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuştur. 18.09.2026 tarihinde ise; Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 30.06.2026 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Kurul tarafından uygun görülen şirketler arasında Batıçim Çimento Sanayi A.Ş. ve Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yer aldığı ve 02.10.2026 tarihine kadar süre verildiği hususu yayımlanmıştır. Anılan şirketler ile aynı grupta yer alan Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.'nin 30.06.2026 tarihli finansal raporlarının da 02.10.2026 tarihine kadar tamamlanamayacağı hususu tarafımızca 18.09.2026 tarihli KAP açıklanmasından anlaşılmıştır. Gelinen aşamada; Birleşme Sözleşmesi'nde öngörülen takvim ve birleşmeden beklenen stratejik, operasyonel ve finansal faydalar bir bütün olarak yeniden değerlendirilmiş ve Birleşme İşlemi'ne devam edilmesinin Şirketimiz bakımından öngörülen faydayı sağlamayacağı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.09.2026 tarihli ve 2026/24 sayılı kararı ile; - Birleşme İşlemi'nden vazgeçilmesine, - ⁠Birleşme İşlemi'ne ilişkin hükümleri ihtiva eden 27.02.2026 tarih ve 2026/5 sayılı, 12.07.2026 tarih ve 2026/20 sayılı ve ek süre talebine ilişkin 20.07.2026 tarihli ve 2026/21 sayılı Yönetim Kurulu kararlarının, tüm muhteviyatı ve hukuki sonuçlarıyla birlikte kaldırılmasına ve - Mezkûr kararların Birleşme İşlemi'ne bağlı ihtiva ettiği sermaye artırımı, esas sözleşme değişiklikleri, ayrılma hakkının kullandırılması, ayrılma hakkı kullanım fiyatı ve sair tüm hususların artık uygulanmamasına, - Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yapılmış bulunan birleşme başvurusu ile ek süre talebinin geri çekilmesine ve birleşme sürecinin Şirketimiz bakımından sona erdiğinin Kurula bildirilmesine, - Konuya ilişkin KAP'ta gerekli açıklamaların yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.