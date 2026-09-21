Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. YD-ÜFE ağustosta yıllık bazda yüzde 32,60, aylık bazda ise yüzde 3,61 arttı. Enerji grubundaki yıllık yüzde 106,24'lük artış dikkat çekti.

YD-ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,61 yükselirken, Aralık 2025'e göre artış yüzde 25,16 olarak gerçekleşti. Endeks 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 32,35 arttı.

ENERJİDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 106'YI AŞTI

Sanayinin iki ana sektörüne bakıldığında yıllık artış madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 43,41, imalat sektöründe yüzde 32,41 olarak kaydedildi.

Ana sanayi grupları içerisinde en yüksek yıllık artış enerjide görüldü. Enerji fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 106,24 yükseldi.

Ara mallarında yıllık artış yüzde 32,39, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,62, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,35 ve sermaye mallarında yüzde 20,59 oldu.

AYLIK ARTIŞTA DA ENERJİ ÖNE ÇIKTI

Ağustosta madencilik ve taş ocakçılığında fiyatlar aylık yüzde 3,77, imalatta yüzde 3,61 arttı.

Ana sanayi gruplarında aylık bazda enerji yüzde 14,68 ile en yüksek artışı kaydetti. Dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,38, ara mallarında yüzde 2,82, sermaye mallarında yüzde 2,59 ve dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,22 artış gerçekleşti.