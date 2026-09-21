Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarının seyrinde etkili olmaya devam ediyor.

Yeni haftanın ilk gününde sürücüler "Benzin ne kadar?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" ve "LPG ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

21 EYLÜL 2026 BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 96,30 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 80,20 TL

Motorin: 96,10 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 81,30 TL

Motorin: 97,40 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 81,60 TL

Motorin: 97,70 TL

LPG: 34,99 TL

Akaryakıt fiyatları şehirler, ilçeler ve dağıtım şirketlerine göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.