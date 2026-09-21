Akaryakıt fiyatları 21 Eylül 2026 Pazartesi günü araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Benzin ve motorinin litre fiyatı 80 TL'nin üzerinde seyrederken motorin bazı şehirlerde 97 TL'yi aştı. Peki benzin ne kadar, motorin kaç TL, LPG fiyatı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarının seyrinde etkili olmaya devam ediyor.
Yeni haftanın ilk gününde sürücüler "Benzin ne kadar?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" ve "LPG ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.
21 EYLÜL 2026 BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 80,40 TL
Motorin: 96,30 TL
LPG: 34,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 80,20 TL
Motorin: 96,10 TL
LPG: 34,39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 81,30 TL
Motorin: 97,40 TL
LPG: 35,09 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 81,60 TL
Motorin: 97,70 TL
LPG: 34,99 TL
Akaryakıt fiyatları şehirler, ilçeler ve dağıtım şirketlerine göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.