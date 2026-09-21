Gümüş fiyatları yeni haftaya yatay bir seyirle başladı. Ons gümüş, 21 Eylül sabahında 66,35 dolar civarında işlem görürken teknik göstergeler kısa vadeli görünümün pozitif tarafta kaldığına işaret etti.

Piyasalarda Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler ile Orta Doğu'daki gelişmeler fiyatlamalarda etkili olmaya devam ediyor.

GÜMÜŞTE 65,22 DOLAR KRİTİK DESTEK

Gümüş fiyatı, 65,22 dolar seviyesindeki 20 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerinde bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması, teknik açıdan kısa vadeli pozitif görünümün korunması açısından önem taşıyor.

RSI göstergesinin 54 seviyesinde bulunması da gümüşte aşırı alım bölgesine henüz ulaşılmadığını gösteriyor.

Aşağı yönlü hareketlerde 65,22 dolar ilk önemli destek olarak takip ediliyor. Bu seviyenin altında günlük kapanışlar görülmesi halinde satış baskısının güçlenebileceği değerlendiriliyor.

Gram gümüş fiyatı TSİ 11.00 itibarıyla 103,78 TL - 104,27 TL aralığında işlem görüyor.

YUKARIDA HEDEF 71,12 DOLAR

Gümüşte yukarı yönlü hareketin yeniden hız kazanması halinde ise 28 Ağustos'ta görülen 71,12 dolar seviyesi kritik direnç konumunda bulunuyor.

66,35 dolar civarındaki mevcut fiyatlamaya göre 71,12 dolar seviyesi, gümüş yatırımcılarının önündeki önemli teknik eşiklerden biri olarak öne çıkıyor.

FED MESAJLARI DA FİYATLAMALARI ETKİLİYOR

Fed cephesinden gelen açıklamalar da değerli metaller açısından önemini koruyor. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD ekonomisinde enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini belirterek fiyat baskılarında petrolün yanı sıra güçlü ekonomik büyümeye de işaret etti.

Petrol fiyatlarında geri çekilmenin enflasyon baskısını azaltabileceği beklentisi ise faiz getirisi bulunmayan gümüş açısından destekleyici unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

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