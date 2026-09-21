Muvazaalı (danışıklı) gayrimenkul satışları üzerinden gayri resmi yollarla vatandaşlık sağlandığı iddiaları üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 72 şüpheliyi gözaltına alırken devasa boyuttaki mal varlığına da tedbir koydu.

Soruşturmaya ilişkin detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonun detaylarına değinen Gürlek, düşük bedelli taşınmazların sahte veya şişirilmiş ekspertiz raporlarıyla yüksek bedelle satılmış gibi gösterildiğini vurguladı.

İlk dalga operasyonunda "Babacan İnşaat" bağlantılı incelemelerde 687 kişinin usulsüz vatandaşlık kazandığının tespit edildiğini hatırlatan Bakan Gürlek, bu kişilerin vatandaşlıklarının iptali için idari sürecin başlatıldığını belirtti.

İKİNCİ DALGADA ÜNLÜ İNŞAAT FİRMALARI MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın ikinci etabında incelemeler Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarına yoğunlaştırıldı.

Yapılan detaylı incelemelerde şu sonuçlara ulaşıldı:

• 274 Satış Muvazaalı: Yabancı uyruklu kişilere yapılan toplam 734 satış işlemi incelendi ve bunlardan 274'ünün usulsüz olduğu saptandı.

• 1.070 Kişiye Vatandaşlık İptali yolda: Şişirilmiş gayrimenkul değerleri üzerinden aileleriyle birlikte toplam 1.070 yabancının usulsüz vatandaşlık edindiği, 11 kişinin ise başvuru sürecinin devam ettiği anlaşıldı.

• Finansal Boyut: Usulsüz işlemlerin toplam finansal hacminin 3,5 milyar lirayı aştığı kaydedildi.

MİLYARLIK MAL VARLIĞINA TEDBİR, ŞİRKETLERE EL KONULDU

Sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda hakkında adli işlem başlatılan 88 şüpheliden 72'si gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve şirket binalarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Suçtan elde edilen gelirlerin ve usulsüz işlemlerin önüne geçilmesi amacıyla mahkeme kararıyla geniş kapsamlı tedbirler uygulandı:

• 30 şirkete el konularak kayyum atandı.

• 2 bin 11 taşınmaz, 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabına ihtiyati tedbir konuldu.

Muvazaalı satışlar yoluyla Türk vatandaşlığı aldığı belirlenen kişilerin vatandaşlıklarının iptal edilmesine yönelik resmi süreç idari makamlarca sürdürülüyor.