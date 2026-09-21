Geçtiğimiz haftayı (14-18 Eylül) yüzde 8,18’lik sert bir kayıpla 13.284,42 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, yeni haftaya da negatif bir seyirle başladı.

Fon soruşturmalarının derinleşmesiyle yükselen piyasa tansiyonunu dengelemek amacıyla Ziraat Yatırım, milyarlarca liralık dev alım operasyonu gerçekleştirdi.

Kurumun geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği toplam 11,8 milyar TL'lik alım dalgasının ardından, yeni haftanın ilk işlem gününde de yoğun alımlar sürdü.

ZİRAAT YATIRIM’DAN 3,35 MİLYAR TL NET ALIM HACMİ

21 Eylül 2026 tarihi saat 12:15 itibarıyla elde edilen aracı kurum dağılımı verilerine göre Ziraat Yatırım’ın toplam Net Hacmi 3.356.743.044 TL seviyesinde gerçekleşti.

Piyasadaki likidite dengesini korumayı amaçlayan bu hamlede en çok tercih edilen hisse senetleri de netleşti.

En Çok Alım Yapılan Hisseler



Ziraat Yatırım’ın alım tarafında başı çeken hisseler ve net lot dağılımları şu şekilde sıralandı:

• SASA: 38.918.765 net lot ile toplam alımların yüzde 27,34’ünü oluşturdu (Maliyet: 2,287 TL).

• ISCTR: 10.774.222 net lot ile alımların yüzde 7,57’sini kapsadı (Maliyet: 13,207 TL).

• CANTE: 5.670.004 net lot ile yüzde 3,98 pay aldı (Maliyet: 1,127 TL).

• YKBNK: 5.634.531 net lot ile yüzde 3,96 pay aldı (Maliyet: 35,807 TL).

• EREGL: 4.787.847 net lot ile yüzde 3,36 pay aldı (Maliyet: 35,981 TL).

• Diğer Hisseler: Toplam 76.561.883 net lot ile alımların yüzde 53,79’luk kısmını oluşturdu.

Satım Tarafındaki Hisseler



Kurumun aynı saat dilimi itibarıyla satım tarafında öne çıkan hisseleri ise şunlar oldu:

• ARZUM: -3.705.165 net lot (yüzde 5,50)

• AXSNOV: -3.266.250 net lot (yüzde 4,85)

• VAKFN: -3.092.160 net lot (yüzde 4,59)

• BLCYT: -2.273.091 net lot (yüzde 3,37)

• FRIOAV: -1.754.502 net lot (yüzde 2,60)

• Diğer: -53.264.042 net lot (yüzde 79,08)

PİYASAYA DESTEK ARAYIŞI

Analistler ve piyasa uzmanları, Ziraat Yatırım gibi kamu ağırlıklı aracı kurumların yüksek tutarlı alım hamlelerini, derinleşen güven kaybı ve panik satışları karşısında piyasa likiditesini destekleme adımı olarak değerlendiriyor.

Soruşturmaların getirdiği belirsizlik ortamında bu büyüklükteki alımların, borsada taban oluşturma ve oynaklığı azaltma açısından kritik bir işlev gördüğü ifade ediliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.