Bitcoin yeni haftaya güçlü başladı. Kripto para, 84 bin dolar seviyesine yaklaşarak son 8,5 ayın en yüksek seviyesini gördü. Bitcoin ayrıca 10 ayı aşkın sürenin ardından ilk kez 50 haftalık hareketli ortalamasının üzerinde haftalık kapanış yaptı.

Bitcoin pazar gününü Coinbase'de 81 bin 159 dolardan tamamlarken, 50 haftalık hareketli ortalama 78 bin 788 dolar seviyesinde bulunuyordu. Bitcoin'in bu ortalamanın üzerinde yaptığı son haftalık kapanışın 9 Kasım 2025'te gerçekleştiği belirtildi.

21 Eylül'de yükselişini sürdüren Bitcoin, 84 bin dolara yaklaşarak 30 Ocak 2026'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

BITCOIN İÇİN NEDEN KRİTİK?

Galaxy Research'ten Alex Thorn, 50 haftalık hareketli ortalamanın geçmiş Bitcoin ayı piyasalarında önemli bir direnç olarak çalıştığına dikkat çekti.

Thorn'un analizine göre tamamlanan beş ayı piyasasının dördünde, Bitcoin'in 50 haftalık ortalamayı ilk kez yukarı yönlü aşması piyasa dibinin oluşmasının ardından gerçekleşti.

Bu nedenle son kırılım, Bitcoin'de uzun vadeli trendin değişip değişmediğinin anlaşılması açısından yakından takip ediliyor.

GEÇMİŞTE YÜZDE 700'Ü AŞAN YÜKSELİŞLER GÖRÜLDÜ

Collective Shift'in kurucusu Ben Simpson da Bitcoin'in 50 haftalık ortalamanın üzerinde haftalık kapanış yapmasını önemli bir teknik sinyal olarak değerlendirdi.

Simpson, Bitcoin'in 2017, 2020 ve 2023 yıllarında bu seviyenin üzerine çıktıktan sonra yüzde 700 ile yüzde 900 arasında yükselişler kaydettiğini hatırlattı.

Ancak geçmiş performansın gelecekte aynı hareketin tekrarlanacağı anlamına gelmediği belirtiliyor.

ANALİSTLERDEN TEMKİNLİ MESAJ

Bitget Baş Analisti Ryan Lee ise tek bir haftalık kapanışın Bitcoin'de yeni bir boğa piyasasının başladığını söylemek için yeterli olmadığı görüşünde.

Lee'ye göre bundan sonraki süreçte Bitcoin'in 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağı ve daha yüksek dipler oluşturup oluşturamayacağı izlenecek.

83 BİN DOLAR NEDEN ÖNEMLİ?

Kripto yatırımcısı Craig Cobb ise teknik görünüm açısından 83 bin dolar seviyesini öne çıkarıyor.

Cobb'a göre Bitcoin'in 83 bin doların üzerine yerleşmesi, aylık grafikte daha düşük tepe oluşumunun bozulması açısından önemli bir sinyal olabilir.

Analist bununla birlikte üç aylık grafikte de teyit görülmesi gerektiğini ifade ediyor.

Cobb'un analizine göre Bitcoin tarihinde üç aylık grafiklerde kırmızı mumdan yeşil muma dönüş 15 kez gerçekleşti. Bunların 11'inde ilk yeşil mumun zirvesi daha sonra aşılırken, söz konusu dönemlerin devamında Bitcoin yeni tarihi zirvelere ulaştı.