Deutsche Bank tarafından yapılan açıklamaya göre hizmetin 2026’nın ilerleyen dönemlerinde hayata geçirilmesi planlanıyor. İlk aşamada Almanya’daki kurumlar ve kurumsal müşteriler, söz konusu dijital varlıklarını banka bünyesinde saklayabilecek ve transfer edebilecek.

DİJİTAL VARLIK KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Deutsche Bank, ilerleyen dönemde sunduğu dijital varlık hizmetlerinin kapsamını genişletmeyi değerlendiriyor. Bankanın varlık listesine tokenize edilmiş finansal araçları da dahil etmeyi planladığı belirtildi.

Deutsche Bank Ticari Bankacılık Eş Başkanı Gerald Podobnik, dijital varlıkların geleneksel finans sistemine alternatif olarak değil, onu destekleyen bir unsur olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Podobnik, dijital varlıkların düzenlenmiş finans kuruluşlarının sunduğu güvenlik ve koruma mekanizmalarından yararlanabileceğini ve mevcut piyasa altyapılarıyla birlikte yeni kanallar oluşturabileceğini belirtti.

İLK AŞAMADA ALMANYA’DAKİ MÜŞTERİLER YARARLANACAK

Bankanın açıklamasına göre hizmetin ilk aşamada Almanya’daki müşterilere sunulması planlanıyor. Deutsche Bank, ilerleyen süreçte hizmet kapsamının farklı pazarlara ve müşteri gruplarına genişletilebileceğinin de sinyalini verdi.

TEKNOLOJİ ALTYAPISI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Deutsche Bank ayrıca dijital varlıkların saklanması ve alım satım işlemlerinin desteklenmesi için gerekli teknolojik altyapıyı sağlayacak bir teknoloji şirketini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Deutsche Bank’ın hamlesi, Avrupa’daki büyük bankaların dijital varlık alanındaki faaliyetlerini artırdığı dönemde geldi. İtalyan bankacılık grubu UniCredit SpA’nın da saklama ve aracılık hizmetleri başta olmak üzere dijital varlık piyasasındaki faaliyetlerini genişletmeye yönelik seçenekleri değerlendirdiği belirtildi.

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