1982 “Banker Kastelli Vakası”, Türkiye finans tarihinin en büyük krizlerinden biri olarak kabul edilen ve günümüz sermaye piyasası düzenlemelerinin (SPK, BDDK vb.) temelini atan büyük bir banker batış öyküsü.

Asıl adı Cevher Özden olan Banker Kastelli, Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Kastel köyünden geldiği için bu unvanı kullandı.

Agresif reklam kampanyaları, ünlü sanatçıları (Cüneyt Arkın, Fikret Hakan, İbrahim Tatlıses gibi) oynattığı televizyon ve gazete ilanlarıyla kısa sürede halkın güvenini kazandı.

Dönemin en büyük banker kurumu haline geldi ve yaklaşık 2,5 milyar dolar değerinde bir varlığı yönetir seviyeye ulaştı (dönemin Türkiye milli gelirinin yüzde 4-5'ine denk gelen devasa bir büyüklük).

1981 sonlarında bankalar ve hükümet, bankerlerin kontrolsüz büyümesinden rahatsız olarak mevduat sertifikası satışlarına sınırlamalar getirdi.

Yüksek faiz ödemelerini yeni giren paralarla çeviren sistem (ponzi / saadet zinciri benzeri bir yapı), nakit akışı kesilince tıkanmaya başladı.

1982 Haziran ayında Cevher Özden’in yurt dışına kaçtığı haberinin yayılmasıyla tam anlamıyla bir panik havası yaşandı. On binlerce küçük tasarruf sahibi (memur, işçi, emekli) paralarını çekmek için banker dükkanlarına ve bankalara akın etti.

Yaklaşık 250 bin ila 300 bin tasarruf sahibi birikimlerini kaybetti. Birçok banker peş peşe iflas etti.

İKİ KRİZİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

• Kilitlenen / Batan Toplam Varlık: 1982 Banker Kastelli vakasında yaklaşık 100 milyar TL (yaklaşık 2,5 milyar dolar) seviyesindeyken, 2026 fon piyasası krizinde yaklaşık 850 milyar TL (yaklaşık 27 milyar dolar) düzeyinde.

• Dönemin Yıllık Milli Geliri (GSYH): 1982 Banker Kastelli vakası döneminde yaklaşık 12 trilyon TL (yaklaşık 50-60 milyar dolar) iken, 2026 fon piyasası krizi döneminde yaklaşık 1,7 trilyon dolar seviyesinde.

• Varlığın Milli Gelire Oranı: 1982 Banker Kastelli vakasında bu oran yaklaşık yüzde 4 ila yüzde 5 arasında gerçekleşmişken, 2026 fon piyasası krizinde yaklaşık yüzde 1,5 seviyesinde.

BENZERLİKLER

• Güven Bunalımı ve Panik Satışları: Her iki dönemde de denetim ve soruşturma süreçlerinin derinleşmesi, bireysel ve kurumsal yatırımcılar nezdinde ciddi bir panik dalgası oluşturdu.

• Likidite Sıkışıklığı: Piyasada aniden çekilen fonlar ve kilitlenen varlıklar, piyasadaki nakit akışını ve likidite dengesini zorladı.

• Sistemik Müdahale İhtiyacı: İki krizde de piyasa düzenleyicileri ve kamu destekli kurumlar (örneğin günümüzde Ziraat Yatırım'ın alımları) piyasayı dengelemek için devreye girmek durumunda kaldı.

FARKLILIKLAR

• Ekonomiye Göreli Büyüklük: Kastelli krizi mutlak dolar bazında daha küçük görünse de dönemin milli gelirinin yüzde 4-5'ine denk gelerek sistem üzerinde çok daha yıkıcı bir oransal etki yaratmıştı. 2026 fon krizi ise 27 milyar dolar ile nominal olarak çok daha büyük bir hacme sahip olsa da büyüyen Türkiye ekonomisi içinde yüzde 1,5 seviyesinde bir orana denk geliyor.

• Kurumsal ve Yasal Çerçeve: 1982'de henüz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yeni kuruluyordu ve denetim mekanizmaları oldukça sınırlıydı. Bugün ise Sermaye Piyasası Kanunu, SPK denetimleri ve modern takas/saklama altyapısı sayesinde süreç yasal şeffaflık içinde yürütülmekte.

BANKER KASTELLİ KRİZİ NASIL SONUÇLANMIŞTI?

1982'de Cevher Özden'in (Banker Kastelli) yurt dışına kaçması ve bankaların mevduat sertifikalarını geri almayı durdurmasıyla sistem çöktü. On binlerce tasarruf sahibi birikimlerini kaybetti. Bu kriz, Türkiye finans tarihini kökten değiştirdi:

1. SPK ve BDDK Yapıtaşları Oluştu: Serbest piyasa denetimlerinin yetersizliği anlaşılınca SPK efektif hale getirildi ve bankacılık düzenlemeleri sıkılaştırıldı.

2. Mevduat Sigortası Geldi: Vatandaşların tasarruflarını korumak amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) benzeri yapılar geliştirildi.

YATIRIMCILARI ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE NELER BEKLİYOR?

1. Volatilitenin Devamı ve Taban Arayışı: Soruşturmalar netleşene kadar BIST 100 endeksinde dalgalı seyrin devam etmesi muhtemeldir.

2. Kurumsal Destek ve Likidite Dengeleme: Kamu aracı kurumlarının (Ziraat Yatırım vb.) devasa alım hamleleri, hisse bazlı taban desteği oluşturmaya devam edecektir.

3. Ayıklanma ve Soruşturmanın Şeffaflığı: Suçsuz veya sağlam bilançolu şirketler ile soruşturmaya konu fon yapıları arasındaki ayrışma netleştikçe, temel analizi güçlü hisselere geri dönüşlerin başlaması bekleniyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.