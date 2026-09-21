Yükümlülüğün zamanında yerine getirilememesi nedeniyle ortaya çıkan açığı kapatmak amacıyla İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGYO) ve Odine Solutions Teknoloji A.Ş. (ODINE) pay sıralarında işlem başlatıldı.

İŞLEMLER BUGÜN GERÇEKLEŞECEK: SATIŞ EMİRLERİ GİREBİLECEK

Takasbank tarafından yayımlanan duyuruda, söz konusu pay piyasalarındaki teslimat yükümlülüğünün tamamlanması adına temerrüt alış takasının 21 Eylül 2026 (Bugün) tarihi itibarıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Elinde ilgili hisse senetlerini bulunduran ve satış yapmak isteyen yatırımcıların yetkili aracı kurumlar üzerinden ilgili pay sıralarına satış emri girebilecekleri kaydedildi.

2 İŞ GÜNÜ İÇİNDE TEDARİK EDİLEMEZSE "NAKDİ UZLAŞI" DEVREYE GİRECEK

Duyuruda, Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü’nün "Kıymet Temerrüdü" başlıklı 65. maddesine dikkat çekildi. İlgili mevzuat uyarınca;

• Takasbank’ın teslim etmesi gereken hisse senetlerinin piyasadan 2 iş günü içerisinde temin edilememesi durumunda, alacaklı tarafa teslim edilemeyen pay miktarının parasal karşılığı (nakdi ödeme) ödenecek.

• Temerrüdün başladığı günkü kıymet alacaklısı üye ile sürecin nakdi ödemeyle kapatıldığı gündeki alacaklı üyenin, aynı gün yürütülen netleştirme işlemleri nedeniyle farklılık gösterebileceği hatırlatıldı.

Takasbank, olası bir nakdi uzlaşma sürecine gidilmesi halinde yaşanabilecek takas operasyonlarına ilişkin piyasa katılımcılarının gerekli bilgilendirmeyi dikkate alarak hareket etmesi gerektiğini bildirdi.

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