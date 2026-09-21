Fon yatırımcılarının gözü bu kez tasfiye kararından çok paranın ne zaman hesaplara geçeceğinde. SPK'nın azami tasfiye süresini 6 aya çıkarması "Paralar 6 ay boyunca bloke mi kalacak?" sorusunu gündeme getirdi. Ancak düzenleme, her yatırımcının 6 ay bekleyeceği anlamına gelmiyor. Fon varlıkları nakde çevrildikçe süreç içinde ödeme yapılabilecek.

Öte yandan Bloomberg'e konuşan konuya yakın bir yetkiliye göre, tasfiye edilen 131 fonun varlıklarının yatırımcı ödemelerinde kullanılmak üzere tek havuzda toplanması da değerlendiriliyor. Habere göre plan henüz ilk aşamada bulunurken, havuzu hangi kurumun yöneteceği de netleşmiş değil. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SPK ise konuya ilişkin yorum yapmadı.

YATIRIMCI 6 AY BOYUNCA PARASINI BEKLEYECEK Mİ?

Kararın ardından en çok merak edilen konu, fon yatırımcılarının paralarını almak için 6 ay bekleyip beklemeyeceği oldu.

SPK bu konuda yaptığı açıklamada, 6 aylık sürenin tasfiyenin mutlaka 6 ay süreceği anlamına gelmediğinin altını çizdi. Piyasa koşullarına bağlı olarak tasfiye işlemleri daha erken tamamlanabilecek.

Dolayısıyla 6 ay, yatırımcıya ödeme yapılmayacak bir "bekleme süresi" değil, fonların tasfiye işlemlerinin tamamlanması için belirlenen azami süre olarak uygulanacak.

PARALAR TOPLU DEĞİL, VARLIKLAR SATILDIKÇA GELEBİLİR

SPK'nın belirlediği tasfiye esasları yatırımcılara yapılacak ödemelerin nasıl gerçekleştirileceğini de ortaya koyuyor.

Buna göre fon portföylerindeki varlıkların nakde dönüştürülmesi sürecini yetkilendirilen bankalar yürütecek. Bankaların belirleyeceği dönemler itibarıyla elde edilen nakit, yatırımcıların mutabakatı tamamlanmış bireysel saklama hesaplarına, sahip oldukları fon katılma payı oranında aktarılacak.

Bu düzenleme, fonun bütün varlıklarının satılmasının ardından tek seferde ödeme yapılması zorunluluğu bulunmadığı anlamına geliyor. Portföyde nakit oluştukça yatırımcılara dönemler halinde ödeme yapılabilmesinin önü açık.

İŞ BANKASI VE ZİRAAT BANKASI DEVREDE

Tasfiye işlemleri fonların bağlı bulunduğu portföy yönetim şirketlerine göre iki banka tarafından yürütülecek.

Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonlarda Türkiye İş Bankası AŞ yetkilendirilirken; A1 Capital Portföy, Atlas Portföy, Bulls Portföy, Hedef Portföy, Pardus Portföy ve Pusula Portföy fonlarında süreci Ziraat Bankası AŞ yürütecek.

Bankalar, fonların finansal varlıklarının tasfiyesi, alacak ve borçların mutabakatı ile oluşan nakdin yatırımcı hesaplarına aktarılması süreçlerinde yetkili olacak.

GERÇEKLEŞMEYEN BAZI SATIŞ EMİRLERİNDE ÖNCELİK VAR

Ödeme sürecinin yatırımcı açısından önemli bir diğer bölümünü ise daha önce verilmiş ancak gerçekleştirilememiş fon satış emirleri oluşturuyor.

SPK'nın belirlediği esaslara göre, tasfiye kararı verilen fonlarda Takasbank TEFAS Platformu üzerinden verilen ancak gerçekleştirilmeyen iade talimatlarından kaynaklanan tutarlar fon hesabına borç olarak kaydedilecek.

Fon varlıklarından elde edilen nakitle söz konusu borçların öncelikli olarak ödenmesi öngörülüyor.

Bu nedenle tasfiye kapsamındaki bütün yatırımcıların ödeme süreci aynı şekilde ilerlemeyebilir.

TERA PORTFÖY'DE 300 MİLYAR TL'LİK ÇIKIŞ TALEBİ

Fon piyasasında yaşanan hareketliliğin büyüklüğünü Tera Portföy'ün son açıklaması da ortaya koydu.

Şirket, kısa süre içerisinde yaklaşık 300 milyar TL'ye ulaşan iade talebi oluştuğunu açıkladı. Tera Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu, Fon Sepeti Fonu, İkinci Serbest Döviz Fonu ve Katılım Serbest Döviz Fonu için verilen bazı iade talimatlarının ödemelerinin 16, 17 ve 18 Eylül'de gerçekleştirildiğini bildirdi.

Şirket, 18 Eylül'de Takasbank nezdindeki hesabına getirilen işlem kısıtları ve blokeler nedeniyle sonraki ödemelere devam edilemediğini belirtti. Tasfiye kapsamındaki Tera Portföy fonlarının süreci ise SPK tarafından yetkilendirilen İş Bankası tarafından yürütülecek.

6 AY KARARI NEDEN ALINDI?

SPK'nın açıklaması, süre uzatımının arkasındaki temel gerekçeye de işaret ediyor.

Fonların portföyünde bulunan varlıkların kısa sürede ve yoğun biçimde satışa çıkarılması yerine, piyasa koşullarının dikkate alınarak mümkün olduğunca uygun şartlarda nakde dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu nedenle daha önce 3 ay olan üst sınır 6 aya çıkarıldı.

Ancak SPK'nın özellikle vurguladığı üzere, 6 ay bir ödeme tarihi değil. Fonların portföy yapısına, nakde dönüş hızına ve piyasa koşullarına göre tasfiye daha erken tamamlanabilecek ve süreç içerisinde yatırımcılara ödeme yapılabilecek.

131 FON İÇİN TEK HAVUZ PLANI GÜNDEMDE

Tasfiye süresinin 6 aya çıkarılmasının ardından fonlara ilişkin yeni bir plan da gündeme geldi. Bloomberg'e konuşan konuya yakın bir yetkiliye göre, SPK'nın tasfiye kararı verdiği 131 fonun varlıklarının tek bir havuzda toplanması değerlendiriliyor. Oluşturulacak havuzdaki varlıkların, parasını geri almak isteyen yatırımcıların taleplerinin karşılanmasında kullanılması planlanıyor.

Habere göre havuzu hangi kurumun yöneteceği henüz belirlenmedi ve görüşmeler sürüyor. Planın ilk aşamada olduğu ve değişebileceği belirtilirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SPK'nın Bloomberg'e konu hakkında yorum yapmadığı aktarıldı.

Bloomberg ayrıca tasfiye kapsamındaki 131 fonun 18 milyar doların üzerinde varlığa ve yaklaşık 350 bin yatırımcıya sahip olduğunu bildirdi. Ancak söz konusu havuz planı henüz resmi olarak açıklanmış veya kesinleşmiş bir düzenleme değil.