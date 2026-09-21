Şirket tarafından 21 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, Yönetim Kurulu’nun oy birliğiyle aldığı tarihi kararın detayları paylaşıldı.

Yönetim Kurulu’nun şirket merkezinde gerçekleştirdiği toplantıda; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan program kabul edildi.

Şirketten yapılan açıklamada, geri alımın ana amacının "hisse fiyatında sağlıklı ve istikrarlı bir oluşumu desteklemek ve mevcut piyasa koşullarının yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak" olduğu vurgulandı.

GERİ ALIM PROGRAMININ ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

• Ayrılan Dev Fon: Geri alım işlemleri için azami 1.000.000.000 TL (1 Milyar TL) bütçe ayrıldı. Bu kaynak tamamen şirketin öz nakit ve nakit benzeri aktiflerinden karşılanacak.

• Azami Pay Miktarı: Program kapsamında çıkarılmış sermayenin yaklaşık yüzde 11,11’ini temsil eden azami 500.000.000 TL nominal değerli pay geri toplanabilecek.

• Program Süresi: Geri alım süreci kararın alındığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca geçerli olacak.

• Satış Esasları ve Genel Kurul: Geri alınan payların ilerideki tekrar satış esasları henüz belirlenmezken, süreç boyunca yürütülen operasyonlar yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.

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