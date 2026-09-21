Fon soruşturmalarının yarattığı panik havası Borsa İstanbul’da satış baskısını artırırken, kamu aracı kurumlarından Ziraat Yatırım piyasayı dengelemek adına devasa bir alım operasyonuna imza attı.

14-18 Eylül haftasında BIST 100 endeksinin yüzde 8,18 oranında değer kaybederek 13.284,42 puana kadar gerilediği zorlu süreçte, kurum toplamda 11,8 milyar TL değerinde hisse toplayarak dikkatleri üzerine çekti.

GÖZALTILAR PİYASA YANILSAMASINI SERTLEŞTİRDİ

Sektördeki incelemelerin derinleşmesi ve bazı üst düzey yöneticilerin gözaltına alınmasıyla haftaya negatif bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, hafta boyunca satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Yatırımcı güveninin sarsıldığı ve piyasalardaki belirsizliğin tırmandığı bu günlerde, kurumsal aktörlerin takas ve portföy hareketleri mercek altına alındı.

DEV MARKALARA LİKİDİTE DESTEĞİ

Piyasadaki güvensizlik ortamına rağmen Ziraat Yatırım’ın gerçekleştirdiği 11,80 milyar liralık stratejik alım hamlesi, endeksi ayakta tutma ve likidite dengesini koruma adımı olarak değerlendiriliyor.

Kurumun alım listesinin ilk sıralarında ise Türkiye’nin önde gelen sanayi ve finans devleri yer aldı:

• Türk Hava Yolları (THYAO)

• Aselsan (ASELS)

• İş Bankası (ISCTR)

YATIRIMCILAR HAMLEYİ NASIL OKUYOR?

Piyasa uzmanları ve bireysel yatırımcılar, kamunun güçlü aracı kurumları üzerinden gelen bu ölçekteki alımları, sert düşüşleri frenlemeye yönelik örtülü bir "destek mekanizması" olarak yorumluyor.

Satış baskısının tamamen kırılamadığı Borsa İstanbul’da, Ziraat Yatırım’ın bu kararlı duruşunun önümüzdeki seanslarda piyasadaki volatiliteyi ne ölçüde dizginleyeceği merakla takip ediliyor.

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