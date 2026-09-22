AcnTürk Sigorta A.Ş.'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şirketin kuruluş aşamasında gerçek sermayesinin olduğundan yüksek gösterildiği ve toplam 130 milyon TL'nin örgütlü şekilde zimmete geçirildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 23 şüpheli gözaltına alındı.

14 MİLYON TL'LİK SERMAYE 94 MİLYON TL GÖSTERİLDİ İDDİASI

Başsavcılığın açıklamasına göre AcnTürk Sigorta'nın kuruluş aşamasında gerçekte 14 milyon TL olan sermayesinin 94 milyon TL olarak gösterildiği tespit edildi.

Bu yöntemle Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) yanıltılarak şirket için ruhsat alındığının değerlendirildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca toplam 130 milyon TL'nin örgütlü şekilde zimmete geçirildiği iddia edildi.

15 İLDE OPERASYON

Soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 22 Eylül 2026'da İstanbul, Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mardin, Muğla ve Manisa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Başsavcılık, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.