Yatırım fonlarında 22 Eylül tarihli günlük para giriş-çıkışları ve yatırımcı sayısındaki değişimler belli oldu. FonTurkey verilerine göre para piyasası fonları hem para girişi hem de yatırımcı sayısındaki artışta öne çıkarken, bazı döviz ve serbest fonlarda yüksek tutarlı çıkışlar gerçekleşti.

Günün en yüksek para girişini Ziraat Portföy Para Piyasası Serbest Fon (ZPR) aldı. Fona bir günde 894 milyon TL para girişi gerçekleşti.

PARA GİRİŞİNDE İLK SIRADA ZPR VAR

ZPR'yi 812 milyon TL girişle Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu (KTV) takip etti. AK Portföy İkinci Para Piyasası Serbest TL Fon'a (PPJ) 727 milyon TL, Hedef Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon'a (HIA) ise 681 milyon TL giriş gerçekleşti.

Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım Fonu (KZL) da 495 milyon TL ile para girişinde ilk 5 fon arasında yer aldı.

Sıra Fon Kodu Fon Para Girişi 1 ZPR Ziraat Portföy Para Piyasası Serbest Fon +894 Mn TL 2 KTV Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu +812 Mn TL 3 PPJ AK Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon +727 Mn TL 4 HIA Hedef Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon +681 Mn TL 5 KZL Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım Fonu +495 Mn TL 6 GPN Garanti Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu +327 Mn TL 7 KPI İş Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu +306 Mn TL 8 PUC AK Portföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon +231 Mn TL 9 PPK QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu +230 Mn TL 10 YHS Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu +193 Mn TL

Para çıkışında ise Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest TL Fon (DIP) ilk sırada yer aldı. Fondan günlük 3,95 milyar TL çıkış gerçekleşti. Azimut Portföy İkinci Para Piyasası Serbest TL Fon'da (KNI) 2,24 milyar TL, Deniz Portföy Onüçüncü Serbest Döviz-Avro Fon'da (DOV) ise 2,02 milyar TL çıkış kaydedildi.

Sıra Fon Kodu Fon Yatırımcı Değişimi 1 ZBJ Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu +428 2 IOO İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu +271 3 ZPO Ziraat Portföy Para Piyasası Katılım Fonu +201 4 AIS AK Portföy Para Piyasası Katılım Fonu +111 5 GPN Garanti Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu +77 6 KPI İş Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu +69 7 ZPR Ziraat Portföy Para Piyasası Serbest Fon +59 8 BRR AK Portföy İkinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu +17 9 EP1 Emlak Katılım Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu +14 10 BVF BV Portföy Para Piyasası (TL) Fonu +13

YATIRIMCI SAYISI EN ÇOK ZBJ'DE ARTTI

Fonlarda yatırımcı sayısındaki günlük değişimde de para piyasası fonları öne çıktı. Ziraat Portföy Başak Para Piyasası TL Fon (ZBJ), 428 yeni yatırımcıyla günün ilk sırasında yer aldı.

İş Portföy İkinci Para Piyasası TL Fon'un (IOO) yatırımcı sayısı 271, Ziraat Portföy Para Piyasası Katılım Fonu'nun (ZPO) yatırımcı sayısı ise 201 kişi arttı.

Sıra Fon Kodu Fon Yatırımcı Değişimi 1 ZBJ Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu +428 2 IOO İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu +271 3 ZPO Ziraat Portföy Para Piyasası Katılım Fonu +201 4 AIS AK Portföy Para Piyasası Katılım Fonu +111 5 GPN Garanti Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu +77 6 KPI İş Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu +69 7 ZPR Ziraat Portföy Para Piyasası Serbest Fon +59 8 BRR AK Portföy İkinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu +17 9 EP1 Emlak Katılım Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu +14 10 BVF BV Portföy Para Piyasası (TL) Fonu +13

Yatırımcı sayısının en fazla azaldığı fon ise Deniz Portföy Para Piyasası TL Fon (DLY) oldu. DLY'de yatırımcı sayısı 980 kişi geriledi. AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu'nda (AFT) 917, İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu'nda (TTE) ise 684 kişilik azalma gerçekleşti.