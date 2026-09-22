Atlas Portföy, fon piyasasında son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Şirket, olağanüstü fon çıkış taleplerinin mevcut öngörü ve planlamaların önemli ölçüde üzerine çıktığını ve likidite yönetimi üzerinde geçici baskı oluşturduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, tüm iş ve işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı ve ilgili diğer düzenlemelere uygun şekilde yürütüldüğü belirtilirken, yatırımcılara yönelik sorumlulukların bugüne kadar eksiksiz yerine getirildiği ifade edildi.

SPK DÜZENLEMESİ SONRASI UYUM SÜRECİ BAŞLATILDI

Atlas Portföy, SPK'nın 28 Ağustos 2026 tarihli ve 52/1589 sayılı İlke Kararı doğrultusunda Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla gerekli planlamaların yapıldığını açıkladı.

Şirket, yeni düzenlemelere en kısa sürede uyum sağlanması amacıyla sürecin ivedilikle başlatıldığını belirtti.

OLAĞANÜSTÜ FON ÇIKIŞLARI LİKİDİTEYİ ETKİLEDİ

Açıklamada fon piyasasının genelinde eş zamanlı olarak gerçekleşen fon çıkış taleplerine dikkat çekildi.

Atlas Portföy, söz konusu çıkışların mevcut öngörü ve planlamaların "önemli ölçüde üzerinde" gerçekleştiğini ve bu durumun likidite yönetimi üzerinde geçici baskı oluşturduğunu bildirdi.

Şirket ayrıca SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli ve 60 sayılı Bülteni'nde yer alan ilgili fonlara ilişkin sürecin başladığını belirtti.

Sürecin mevzuat ve yetkili kurumların belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda yürütülmesi için ilgili otoritelerle koordinasyon içinde çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Atlas Portföy, süreç boyunca yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasının temel öncelik olacağını, işlemlerin şeffaflık, özen ve mevzuata tam uyum ilkeleri doğrultusunda yürütüleceğini kaydetti.