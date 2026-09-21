Borsa İstanbul A.Ş., 2026 yılının dördüncü çeyreğinde geçerli olacak endeks değişikliklerini açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre BIST 30, BIST 50, BIST 100 ve BIST 500 endekslerinde dönemsel değişikliğe gidildi. Yeni listeler 1 Ekim 2026-31 Aralık 2026 döneminde geçerli olacak.

BIST 30'A TRMET GİRDİ, DSTKF ÇIKTI

BIST 30 Endeksi'nde Destek Finans Faktoring (DSTKF) endeks dışında kalırken, yerine TR Anadolu Metal Madencilik (TRMET) dahil edildi.

BIST 50'DE 6 HİSSE DEĞİŞTİ

BIST 50'den Destek Finans Faktoring (DSTKF), Efor Yatırım (EFOR), Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Kuyas Yatırım (KUYAS), Mia Teknoloji (MIATK) ve Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) çıkarıldı.

Endekse CVK Maden (CVKMD), CW Enerji (CWENE), Doğuş Otomotiv (DOAS), Enerya Enerji (ENERY), Mavi Giyim (MAVI) ve TSKB (TSKB) dahil edildi.

BIST 100'DE 27 DEĞİŞİKLİK YAPILDI

BIST 100'den 27 hisse çıkarılırken bunların yerine 27 yeni hisse endekse dahil edildi.

BIST 100'den çıkarılan hisseler:

BALSU, BSOKE, DAPGM, DSTKF, EFOR, ESEN, EUPWR, GENIL, GESAN, GRTHO, GSRAY, IEYHO, IZENR, KLRHO, KTLEV, KUYAS, MAGEN, MIATK, ODINE, PASEU, PATEK, PSGYO, QUAGR, RALYH, REEDR, SARKY ve SKBNK.

BIST 100'e dahil edilen hisseler:

AGHOL, AHGAZ, AKCNS, AKFYE, ALBRK, ANHYT, AYGAZ, BINHO, ECZYT, EGEEN, EGGUB, ENTRA, GLYHO, GWIND, ISDMR, KARSN, KATMR, KCAER, KORDS, LMKDC, RGYAS, RYSAS, SNGYO, TABGD, TCKRC, TRGYO ve TTRAK.

BIST 500'DE 18 DEĞİŞİKLİK

BIST 500 Endeksi'nden BOSSA, BRISA, CEOEM, DESA, DNISI, DOKTA, DURDO, ETILR, FADE, HATEK, KRPLS, MEDTR, MNDTR, OYYAT, PAGYO, SKYMD, TLMAN ve YKSLN çıkarıldı.

Endekse ALBTN, BETAE, CITAS, EKIM, GOLDA, ISVEA, KARCL, KPEKS, MASFN, METEN, ORZAX, PRZMA, QUICK, SARAE, SOHOE, SSAAT, TKNKA ve VEYAS dahil edildi.

Borsa İstanbul'un açıkladığı değişiklikler 1 Ekim 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek ve yıl sonuna kadar geçerli olacak.